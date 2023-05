Sumaré terá cinema drive-in gratuito no final de semana

O projeto Cine Autorama realiza quatro sessões de cinema drive-in gratuitas no final de semana em Sumaré. Os ingressos são limitados e devem ser reservados pelo www.cineautorama.com.br. Cada ingresso é válido por veículo.

Na sexta-feira (19), a programação terá “Curtindo a Vida Adoidado” (1986) às 19h, clássico de comédia. O jovem Ferris Bueller (Matthew Broderick) quer matar a aula e planeja um grande programa na cidade com sua namorada (Mia Sara) e seu melhor amigo (Alan Ruck) em uma Ferrari. Para poder realizar seu desejo, ele precisa escapar do diretor do colégio (Jeffrey Jones) e de sua irmã (Jennifer Grey).

Top Gun: Maverick – Foto: Divulgação

No mesmo dia, às 21h30, será exibido o lançamento “Top Gun: Maverick” (2022), indicado ao Oscar de Melhor Filme, vencedor da estatueta de Melhor Som e campeão de bilheterias. A continuação do filme “Top Gun: Ases Indomáveis” (1986) volta à história de Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta fantasmas do passado e drones para provar que o fator humano ainda é fundamental.

No sábado, será exibido “Pluft – O Fantasminha” (2022) às 19h, contando a história de um fantasminha (Cleber Salgado) que morre de medo de pessoas. No entanto, sua vida tem uma reviravolta com a chegada de Maribel (Lola Belli), uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna de Pau (Juliano Cazarré), e os dois fazem uma grande amizade na luta contra o vilão. Essa sessão terá recursos de acessibilidade.

Encerrando a programação, “Cruella”(2021) será exibido às 21h30. Inteligente, criativa, elegante e determinada, Estella (Emma Stone) quer fazer um nome para si através de seus designs e acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson). Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que fazem com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a maligna, vingativa e fashion Cruella.

O Cine Autorama acontece na Expo Águas Sumaré, com 120 vagas para carros e 40 cadeiras para pedestres – a ocupação destes lugares será por ordem de chegada.

“Estamos muito felizes em proporcionar mais uma edição do Cine Autorama para a comunidade de Sumaré. A Belgo Arames acredita no poder transformador da cultura”, disse Ana Paula Paste, Gerente de Gente, Cultura e Engajamento da unidade de Sumaré.



O Cine Autorama em Sumaré é viabilizado através do ProAC, com patrocínio da Belgo Arames, apoio da Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Sumaré, Expo Águas e Mina Cultural, realização Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.