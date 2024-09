Espetáculo acontece no dia 25 de setembro, com entrada gratuita, na sede da SHD (Sociedade Humana Despertar), no Jardim Basilicata

Sumaré recebe no próximo dia 25 de setembro uma peça produzida pelo Projeto Despertar das Artes, da SHD (Sociedade Humana Despertar).

O espetáculo para o público infantil, com entrada gratuita, acontecerá em dois horários, às 10 horas e 14h30, na sede da sociedade, na Rua dos Pinheiros, número 105, no Jardim Basilicata.

No mesmo dia, após as apresentações, serão realizadas oficinas de criação de bonecos de pano e as inscrições para participar podem ser feitas no e-mail: shd@shd.org.br ou no site www.shd.org.br.

Peça foi criada pelo educador do projeto, Danillo Sabino – Foto: Divulgação

A peça criada pelo educador do projeto, Danillo Sabino, tem como enredo a história de dois personagens icônicos que se aproximam por meio de um objeto mágico feito de retalhos de tecidos que seriam descartados.

A produção independente conta ainda com a cenografia e figurinos de Fabiana Scamato, formada em moda e design.

A narrativa aborda a importância da reutilização de materiais têxteis, mostrando como roupas velhas podem ser transformadas em algo inovador, promovendo a sustentabilidade no mundo da moda e da produção em massa.

O espetáculo conta apenas com o próprio idealizador, que interpreta os personagens com bonecos produzidos especialmente para o evento.

Meio ambiente

“O teatro nos permite transformar histórias em poderosas ferramentas de aprendizado e reflexão. Através dessa peça, queremos mostrar que, assim como os retalhos que se unem para formar algo novo, cada gesto de reutilização e cuidado com o meio ambiente pode gerar um impacto positivo”, explica Danillo.

O Projeto Despertar das Artes é uma iniciativa da SHD voltada para jovens entre 4 e 17 anos. As oficinas são gratuitas e seguem com inscrições abertas.

Neste ano, o projeto celebra a cultura popular de diversas regiões do Brasil, com destaque para o Norte e o Nordeste, por meio de espetáculos temáticos.

A iniciativa é realizada em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, com o patrocínio da Unimed Campinas e BRK, e apoio do Instituto BRK.