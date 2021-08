Sumaré recebe projeto de oficinas culturais gratuitas

O projeto “Despertar das Artes” oferece, a partir desta segunda-feira (23), oficinas culturais e artísticas gratuitas em Sumaré. O programa reúne atividades circenses e apresenta conteúdo específico nos campos da dança e literatura para crianças e adolescente de quatro a 17 anos.

Oficinas culturais e artísticas movimentam a cidade a partir de 23 de agosto – Foto: Divulgação

São 160 vagas para o público em situação de vulnerabilidade social, e, para realizar as inscrições, os interessados devem enviar um e-mail para shd@shd.org.br ou acessar o site shd.org.br para obter mais informações ou dirigir-se à recepção na sede da SHD, na Rua dos Pinheiros, 105, no Jardim Basilicata.

Com a realização da Sociedade Humana Despertar, em parceria com a Humaniza, organização de desenvolvimento humanitário internacional, os cursos serão ministrados por profissionais como doutores, mestres, professores, arte-educadores, artistas, pedagogos, diretor artístico e coreógrafos.

Confira a lista de oficinas oferecidas:

Oficinas de Dança – com a preparação física, expressão corporal, postura de palco, dança clássica, dança espontânea e coreografia.

Oficinas de Circo – serão trabalhados o equilibrismo: preparação física, arame, perna de pau, cilindro, escada, monociclo; malabarismos: preparação física, bolinhas, claves, aros, bastão; acrobacia básica: preparação física, rolamentos, saltos, paradas e pirâmides; arte dos palhaços/teatro circense: jogos, brincadeiras e linguagem do palhaço; mímica, expressão corporal e técnica vocal; criação do personagem e do figurino; maquiagem e a máscara do palhaço; reprises (esquetes) e entradas cômicas; expressão corporal; técnica Vocal; improvisação e Interpretação.

Literatura – Leva a proposta com conteúdo intenso e prático do mundo da linguagem, com ideia de eternizar o interesse e a sensibilidade.

O projeto é viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC/ICMS) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e conta com o patrocínio da CPFL Energia e apoio da Rumo Logística e do Instituto CPFL.