Sumaré abre inscrições para aulas gratuitas de instrumentos musicais

Vagas são oferecidas para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Sumaré abriu nesta segunda-feira (29), as inscrições para as aulas gratuitas de instrumentos musicais oferecidas pelo Projeto Guri – Polo Sumaré. São oferecidas 58 vagas para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Para realizar a inscrição, basta comparecer na sede do projeto, com cópias do RG do aluno e do responsável, comprovante de endereço e declaração da matrícula escolar, de segunda ou quarta-feira, das 8h15 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas, ou encaminhar para o e-mail polo.sumare@santamarcelinacultura.org.br.

“O Projeto Guri é uma oportunidade para nossas crianças e adolescentes desenvolverem seus talentos musicais, gratuitamente, e também terem mais acesso à cultura. Além disso, o projeto realiza um trabalho muito importante de desenvolvimento social com os nossos jovens, estimulando valores como a cooperação, diversidade e responsabilidade”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

As inscrições seguem até dia 22 de março ou até acabarem as vagas, e as crianças e adolescentes podem optar pelos cursos de percussão, sax, clarinete, flauta, trompete, trombone, eufônio, violino, viola clássica e violoncelo.

As aulas começam no dia 19 de fevereiro e acontecem às segundas e quartas-feiras, das 8h15 às 9h15 e das 13h30 às 14h30. Não há necessidade de ter o instrumento, que são disponibilizados pelo projeto para o aprendizado.

O Projeto Guri – Polo Sumaré é uma parceria com o Governo do Estado, administrado pela Santa Marcelina Cultura e funciona nas dependências da Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501, Centro.