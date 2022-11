Star+ grava série sobre Americana para o streaming

A plataforma Star+, serviço de streaming da Disney, vai produzir uma série que se passa na cidade de Americana. “Americana” será um thriller histórico.

O ator Caco Ciocler, que estava no elenco da novela global “Pantanal”, será o protagonista da produção. De acordo com a Disney Plus Brasil, o seriado, dirigido por Maurílio Martins, já tem duas temporadas garantidas.

Os episódios serão gravados em 2023, de uma só vez. Cada temporada terá seis episódios. Apesar de se passar em Americana, a cidade cenográfica onde acontecerão as gravações está em construção na capital paulista.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, no O Globo, a série é baseada em fatos históricos e vai acompanhar o período em que os confederados se instalaram na região após a Guerra Civil nos EUA, no século 19. Ciocler será o investigador Tobias, que vai apurar o assassinato de um garoto. Para desvendar o crime, ele vai contar com a ajuda de uma ex-escravizada que veio da África para o Brasil.

Também está confirmado no elenco o ator André Ramiro, de “Tropa de Elite” (2007). A Star+ informou que “Americana” ainda não tem previsão para estrear.