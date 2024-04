Stand-up ‘O Beach Venceu’ tem sessão nesta sexta-feira em Americana

O show acontece no Teatro Paulo Autran e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou online

O stand-up “O Beach Venceu… e a quinta série também” apresenta uma sessão nesta sexta-feira (5), às 20h30, no Teatro Paulo Autran, em Americana. Os ingressos estão disponíveis por R$ 35 ou R$ 70 na bilheteria do teatro, localizado na Rua Belém, 233, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, ou pelo site www.vargasingressos.com.br.

Também é possível a compra do ingresso solidário que, com a doação de 1 kg de alimento não perecível, sai por R$ 45.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Fausto Carvalho e Eros Prado se juntam no mesmo palco para este show. De um lado um herdeiro que está levando o beach tênis a outro nível, do outro o “zueiro” raiz, aquele que perde o amigo mas não perde a piada.