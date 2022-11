Sobrinho de Rolando Boldrin destaca legado e parceria com Lulu Benencase

Rolando Boldrin foi um admirador do trabalho do americanense Lulu Benencase - Foto: Juarez Godoy

O produtor artístico e cultural Lenir Boldrin conversou com o LIBERAL na semana passada e destacou a relevância do trabalho realizado pelo tio Rolando Boldrin. Ele também contou sobre a relação do artista com o americanense Lulu Benencase, de quem foi parceiro de trabalho e amigo.

Consolidado como ator em mais de 30 novelas, peças de teatro e filmes, Rolando deu início àquele que seria um dos seus projetos mais importantes, o programa “Som Brasil”, que começou na rádio e depois passou para a TV Globo na década de 1980. Migrando para outras emissoras, sempre levou adiante o projeto em programas como “Empório Brasileiro”, “Empório Brasil” e “Sr. Brasil” – este último, na TV Cultura, completou 17 anos e foi seu programa de maior duração contínua.

Segundo o sobrinho, Rolando Boldrin dizia que o comunicador Lulu Benencase era um de seus ídolos. “Era contado por ele que a ideia do programa foi inspirada no Lulu Benencase. Era muito fã e se tornou amigo do Lulu, acompanhava o que ele fazia na rádio e depois na TV Tupi. Foi declaradamente uma grande inspiração para ele”, lembra Lenir.

O produtor contou que, desde o primeiro programa, Rolando escolhia os artistas e as músicas, sempre pensando na valorização da música genuinamente brasileira.

“Ele escutava na íntegra, nunca pulava músicas e nunca descartava completamente. Quando convidava, ouvia novamente para escolher as músicas que seriam apresentadas. Era uma escolha particular dele. O programa não tinha um roteiro, mas ele tinha segurança de ir puxando memórias afetivas, um causo, um poema. Tinha que ser um alinhavo, tudo costurado artesanalmente”, lembra Lenir.

O produtor opina que o programa “Sr. Brasil” não deve continuar sem o criador. Desde o início da pandemia, estão sendo exibidas reprises. “Não cabe a mim uma decisão como essa, mas é um desejo meu que, pelo menos no próximo ano e no seguinte, exista o programa no formato de reapresentação. Mas o nome ‘Sr. Brasil’ é muito vinculado ao artista e ao ser humano Rolando Boldrin, nada acontecia que não saísse da cabeça dele, é insubstituível”, defende Lenir, que é coordenador musical do programa.