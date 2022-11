Skank apresenta ‘Turnê de Despedida’ no Americana Hall

A banda Skank vem a Americana para se despedir do público neste sábado (19). A “Turnê de Despedida”, que marca o fim (ao menos temporário) do grupo, será apresentada no Americana Hall, a partir das 20h.

O encerramento do grupo foi anunciado no final de 2019, com a previsão dos últimos trabalhos no ano seguinte, mas a pandemia atrasou os planos. Em 2022, a agenda de shows foi retomada e a banda já rodou os quatro cantos do país com a despedida. Na região, o Skank já se apresentou em Piracicaba, Sumaré, Campinas e Paulínia.

Se seguir o que vinha sendo feito nas outras cidades da região, o show deste sábado deve durar pelo menos duas horas, com um repertório totalmente conhecido e cantado pelo público. Mesmo com três décadas de estrada, pouquíssimas bandas brasileiras conseguiriam ter repertório para um show tão longo feito apenas de hits.

Depois de 30 anos de carreira, a separação foi justificada como uma oportunidade para cada membro lançar trabalhos pessoais – Foto: Weber Pádua

“O público pode esperar uma lista considerável de músicas, um show bem grande, com todos os nossos sucessos. A gente pede para o público levar cartazes e letreiros em aplicativos de celulares também para pedir as músicas preferidas e aí, em cada cidade, vão mudando as preferências”,

disse Henrique Portugal, tecladista do Skank, em entrevista ao LIBERAL. Ao longo dos 30 anos de trabalho, a banda lançou nove álbuns de estúdios, três ao vivo e uma coleção de sucessos. Foram cerca de 40 hit singles, dos quais 29 estiveram entre as 100 músicas mais tocadas no ano no Brasil.

Questionado sobre o impressionante número de hits, Henrique Portugal acredita que eles refletem a relação do Skank com o público.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O mais importante é que as nossas músicas tenham um sentido na vida das pessoas. Este será o grande legado que deixaremos. E acho que talvez esse é o motivo pelo qual as músicas ficam guardadas no coração do público. O carinho dos fãs sempre foi nosso combustível”, considera o tecladista.

TRAJETÓRIA. O Skank nasceu na onda da moda do rock brasileiro, que começou na década de 1980. Em sua primeira fase, trouxe influências de jamaicanas, e depois seguiu acrescentando novas sonoridades.

A bandaapontou caminhos para uma nova geração, influenciando nomes como Chico Science, Pato Fu, Raimundos, Jota Quest e O Rappa, e seguiu como referência do rock nacional mesmo quando o sertanejo explodiu. Muitos de seus sucessos se tornaram trilhas de novelas e seguem tocando nas rádios, inclusive seus lançamentos mais recentes, como “Algo Parecido” e “Sutilmente”.

A separação foi justificada como uma oportunidade para cada membro lançar trabalhos pessoais. Henrique Portugal, por exemplo, contou que tem lançado músicas em plataformas de streaming e no YouTube.

“Depois de 30 anos de carreira sem interrupções, de uma história sólida, achamos que seria um bom momento para uma parada, para cada integrante seguir um caminho diferente na carreira. Entendemos que esse seria o momento de cada um devolver para a música tudo o que ela nos deu todos esses anos. Sempre deixamos claro que não é um fim definitivo, nada impede que a gente se reúna, mas também pode ser que não. É só um ciclo que fechou”, finalizou o músico.

Os ingressos para a “Turnê de Despedida” em Americana estão à venda no www.alphatickets.com.br. Os preços vão de R$ 70 (meia-entrada na pista) até R$ 3 mil (lounge 10 lugares incluso bebidas).