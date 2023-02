Skank anuncia último show em Campinas

O último show do Skank, encerrando a “Turnê de Despedida” e os 30 anos da banda mineira, acontece no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em 26 de março. Antes disso, eles tocam mais uma vez em Campinas.

Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) se apresentam na Expo D. Pedro, em Campinas, em 25 de fevereiro. Os ingressos custam entre R$ 80 (meia-entrada na pista premium) e R$ 180 (inteira no premium open bar). Eles já estão à venda no site www.alphatickets.com.br.

Banda passou por várias cidades da região em sua última turnê – Foto: Weber Pádua

O encerramento do grupo foi anunciado no final de 2019, com a previsão dos últimos trabalhos no ano seguinte, mas a pandemia atrasou os planos. A agenda de shows foi retomada no ano passado e a banda já rodou os quatro cantos do país com a despedida.

A “Turnê de Despedida” teve início em março de 2022 e na região passou pelas cidades de Americana, Sumaré, Piracicaba, Paulínia e Campinas.

Em duas horas de show, a banda cumpre a missão de apresentar todos os sucessos da carreira. Ao longo das três décadas de estrada, o Skank lançou nove álbuns de estúdio e uma coleção de hits, dos quais 29 ficaram entre as 100 mais tocadas do ano no País.

No ano passado, o tecladista Henrique Portugal disse ao LIBERAL que considera que o Skank conseguiu um grande número de hits pelo fato de as canções conversarem com o público.