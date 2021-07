Sinfônica de Nova Odessa apresenta concerto digital em homenagem ao futebol

Nesta segunda-feira (19), a Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa Professor Gunars Tiss faz uma apresentação digital em homenagem ao futebol.

Sob a regência do maestro Márcio Beltrami e com arranjo de Rafael Rocha, o evento será transmitido ao vivo, às 21h, pelo Facebook da corporação, a partir das dependências do Teatro Municipal Divair Moreira, mas sem a presença de público.

Banda Sinfônica Nova Odessa em live comemorativa do aniversário de 116 anos da cidade, em maio de 2021 – Foto: Divulgação – Prefeitura de Nova Odessa

A data foi escolhida em 1976 – por ser a data de fundação do time mais antigo do Brasil em atividade, o Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado em 19/07/1900.

“Como o futebol é uma paixão nacional, resolvemos realizar essa Live temática com o objetivo de divulgar essa data, bem como oportunizar em apresentar o repertório temático ao futebol”, relatou o maestro Márcio Beltrami.

Concertos online

Não é a primeira vez que a Banda Sinfônica de Nova Odessa se apresenta de forma online. Desde o início do ano, todos os seus concertos têm sido feitos exclusivamente pela internet. No dia 14 de junho, a Banda transmitiu a primeira edição do Concerto Digital Junino, com as melhores músicas dos “arraiás” de todo o Brasil.

Em abril, ganharam destaques as apresentações do projeto “Música de Câmara” e os concertos em comemoração ao Dia das Mães e ao aniversário da Cidade. Em março, houve o “Concerto Digital Especial pelo Dia Internacional da Mulher” e ainda uma apresentação em homenagem as festas juninas com o melhor do forró brasileiro.