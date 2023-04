‘Simples Assim’ chega a Campinas com histórias que fazem um retrato da vida contemporânea

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi recebe uma sessão neste sábado, às 21h, e duas no domingo, às 17h e 19h

Georgiana Góes e Maria Eduarda de Carvalho estão no elenco - Foto: Dalton Valerio / Divulgação

Considerada uma das maiores cronistas brasileiras, Martha Medeiros estreia na dramaturgia com “Simples Assim”, espetáculo que se apresenta neste final de semana na região. O Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas recebe uma sessão neste sábado (29), às 21h, e duas no domingo (30), às 17h e às 19h.

Escrita por Martha Medeiros ao lado de Rosane Lima, a peça parte dos livros “Quem Diria Que Viver Iria Dar Nisso” e “Simples Assim” para apresentar dez cenas que fazem um retrato das relações no mundo contemporâneo. A dramaturgia entrelaça histórias de personagens que são, ao mesmo tempo, distópicos e reais, como um casal que só interage pelo celular, uma mulher que contrata uma dublê de si mesma e uma jovem que decide viajar para Marte e abandonar o amante.

O elenco traz nomes com longa trajetória artística e passagens pela TV Globo – Georgiana Góes, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch. A direção é de Ernesto Piccolo, e a idealização e concepção do projeto é do produtor Gustavo Nunes, em uma produção original da Turbilhão de Ideias.

Escritora

Martha Medeiros é considerada um dos mais importantes nomes da literatura nacional contemporânea e suas obras também são sucesso de vendas. Com 31 livros publicados, já produziu romance, crônica e poemas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela contou que a peça busca trazer o espírito da época atual. “A vida é difícil, mas a simplicidade salva. Corruptos existem, mas eles nada podem contra a morte. A tecnologia nos domina, mas o amor segue imperioso. Tudo se entrelaça. É um texto para rir e pensar sobre essa birutice toda”, declarou a autora.

Martha Medeiros afirmou que as cenas exploram detalhes dessas relações no cotidiano, procurando o que permanece de humano nos personagens em meio a tantas transformações. “Montar a peça hoje é abrir um espaço de pensamento e, ao mesmo tempo, de prazer para os espectadores, desejando que eles possam rir e refletir sobre nossa linda e atribulada humanidade”, concluiu.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A escritora já teve outras outras adaptadas para o teatro, como “Divã” e “Doidas e Santas”. Mas esta é a primeira vez que Martha Medeiros também assina o texto para o palco. “As peças foram adaptadas com liberdade total, com minha obra servindo como base, mas agora é diferente, porque não há uma releitura dos meus textos”, avalia a autora.

A turnê nacional de “Simples Assim” é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 120, dependendo do setor e da meia-entrada. A venda acontece pelo site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria. O endereço é Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. A classificação indicativa do espetáculo é 12 anos.