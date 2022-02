Shows na RED serão retomados em março com apresentação do Raça Negra

Casa de shows com mais de 20 anos de tradição no interior de São Paulo, a RED Eventos, de Jaguariúna, anunciou a retomada de shows. A temporada começa em 18 de março com o grupo Raça Negra. No total, foram anunciadas oito atrações para 2022, e os ingressos para os shows já estão à venda.

Os eventos serão realizados com segurança e seguindo todos os protocolos exigidos pelos governos municipal e estadual.

O Raça Negra (abaixo) se apresenta no dia 18 de março; em abril será a vez do Roupa Nova com a turnê de 40 anos da banda – Foto: Átilla Liberato / Divulgação

“A expectativa das pessoas é muito grande. O público de entretenimento está carente de bons eventos. Estamos voltando com tudo no mercado que já se encontra extremamente aquecido”, disse Francisco Granguelli, sócio diretor da GP Produções, produtora responsável pela programação.

A agenda deste ano vai atender todos os públicos, da MPB (Música Popular Brasileira) ao samba, passando pelo sertanejo e pelo romântico. Além dos oito shows já confirmados, a temporada de 2022 deve trazer ao menos 13 atrações.

Programação

O Raça Negra sobe aos palcos da RED Eventos em 18 de março, abrindo a temporada com os melhores hits da carreira do grupo de pagode.

Em 8 de abril, a casa recebe a turnê de 40 anos do Roupa Nova. No mês seguinte, a RED será palco pela segunda vez do projeto “O Baile do Nêgo Véio”, em que o cantor Alexandre Pires toca por três horas sucessos dos anos 1990. O show será em 20 de maio.

Embalando os casais, o romantismo de Fábio Jr. chega à RED em 16 de julho. Em 26 de agosto, a vez é de um dos maiores nomes da MPB – Zé Ramalho traz o seu “Show de Sucessos”. Em setembro, os amantes do samba terão juntos no palco dois grandes nomes. Jorge Aragão e Diogo Nogueira apresentam o projeto “Dois no Samba” em 3 de setembro.

Após quase uma década longe dos palcos da região de Campinas, a cantora Marisa Monte se apresenta com a turnê “Portas”. O show está marcado para 21 de outubro.

O ano termina com Zezé do Camargo & Luciano. Eles se apresentam na RED Eventos com sua turnê de 30 anos em 9 de dezembro. Novas atrações devem ser anunciadas ao longo do ano.

Os ingressos já estão disponíveis para venda em formato on-line e presencial. Eles podem ser adquiridos no agoraingressos.com.br. No site da produtora, é possível encontrar os pontos de venda físicos para cada apresentação. O endereço é gpproducoes.com.br. A programação para 2022 foi pensada para comemorar os 20 anos da GP Produções, que é uma das maiores produtoras de shows interior paulista.

Estrutura

A RED Eventos é considerada o maior complexo de entretenimento e negócios do interior de São Paulo. Com mais de 450 mil metros quadrados, a casa possui áreas diferenciadas, que permitem a realização de eventos de 100 até 30 mil pessoas.

Já passaram pelo palco do local mais de 4,7 mil shows e eventos ao longo das mais de duas décadas de existência, com a presença de mais de 12 milhões de pessoas.