Shows da Virada SP lotam usina em Santa Bárbara

Edição atraiu público com nomes como Pitty, Nando Reis e Francisco, el Hombre

A programação da Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste lotou neste final de semana o Complexo Usina Santa Bárbara, que recebeu o palco principal do evento. De acordo com a prefeitura, o público “compareceu em peso” nesta edição, que trouxe o maior número de atrações principais da Virada na cidade.

A programação principal contou com nomes como Pitty, Vitor Kley, a banda Colomy com Nando Reis, o projeto Violivoz da dupla Chico César e Geraldo Azevedo, e Francisco, el Hombre.

Nas artes cênicas, os destaques ficaram para Maria Clara Gueiros e Luccas Papp pelo espetáculo “O Falcão Vingador”, para o humorista Oscar Filho e o infantil Tiquequê.

Público oficial da Virada SP ainda não foi divulgado – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

No total, foram 24 horas de programação gratuita, com 38 atrações de música, artes visuais, teatro, circo, literatura, narrativa oral, dança, cultura popular e cultura urbana. Além da Usina, também integraram a Virada SP o Teatro Municipal Manoel Lyra, a Praça Central e a Estação Cultural da Fundação Romi.

A prefeitura destacou que Santa Bárbara se transformou na Capital Cultural do Estado de São Paulo durante o final de semana – o título foi conferido pelo governo a 22 cidades paulistas, que foram escolhidas para sediar a Virada SP.

“Sou grato a cada um de vocês que acreditaram em Santa Bárbara e nos deram a oportunidade de realizar um evento plural e acessível à população, não só de Santa Bárbara, mas de toda a região. Meu muito obrigado a cada um que participou desse processo, vocês transformaram Santa Bárbara d’Oeste em Capital Cultural do Estado de São Paulo. Vivemos dias de plenitude e pura felicidade que jamais serão apagados da minha memória”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O calendário de eventos de Santa Bárbara d’Oeste do ano que vem prevê a realização de uma nova edição da Virada SP nos dias 9 e 10 de dezembro.

“A Virada SP em Santa Bárbara ficou marcada na história. Uma programação que trouxe o melhor da Cultura, em todas as suas vertentes. Pelos diversos palcos da cidade, oferecemos o que há de melhor para a nossa gente. Um verdadeiro Festival da Arte. Muito obrigado a quem esteve presente. Em 2023 teremos muito mais”, finalizou o prefeito Rafael Piovezan.

A Virada SP é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com gestão e produção da Amigos da Arte, correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e patrocínio da Cervejaria 3 Américas.

A Secretatia de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo informou que o público total do evento está sendo calculado.