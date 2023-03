Shows celebram damas do samba em Campinas

As comemorações pelo Dia Internacional da Mulher – 8 de março – prosseguem nas atrações musicais desta semana do Sesc Campinas. Em dois shows, a música será comandada por mulheres para divulgar a produção artística feminina. Os shows do grupo Yayá Massemba e da cantora Tássia Reis prestam homenagem a grandes damas da música popular brasileira.

A programação musical começa neste sábado (25) com o show “De umbigo a umbigo”, que reúne canções autorais, poesias, releituras do samba de roda e dança. A sonoridade é baseada nas expressões da origem do samba, sobretudo, do Recôncavo Baiano. O trabalho autoral também apresenta influências da obra de Leci Brandão e Dona Ivone Lara, entre outras mestras do samba.

O show é comandado pelo grupo Yayá Massemba, formado por Ana Tomich, Priscilla Oliveira, Ive Farias, Bhakti Eloi e Aline Silveira. O concerto será às 16h, no Jardim do Galpão do Sesc, e é uma atividade livre e gratuita.

A rapper Tássia Reis cantará sucessos em homenagem aos 50 anos de carreira de Alcione – Foto: Sthefany / Divulgação

A segunda apresentação comemorativa do mês das mulheres, que será na quinta-feira (30) da semana que vem, é de Tássia Reis com o show “Tássia Reis Canta Alcione”. A cantora, que é uma das primeiras rappers mulheres da nova música brasileira, mostra sua versatilidade ao cantar sucessos em homenagem aos 50 anos de carreira de ‘Marrom’, como Alcione é chamada.

No setlist, entre clássicos e hits, Tássia imprime a sua marca e embala o público em faixas como “A Loba”, “Figa de Guiné”, “Não Deixe o Samba Morrer” e “O Surdo”. As apresentações são uma boa pedida para quem gosta de samba, jazz, blues, soul e música brasileira.

A apresentação será às 20h, no Teatro do Sesc, e tem classificação indicativa de 14 anos. Os ingressos vão de R$ 10 a R$ 30. O show tem produção de Fejuca, produtor musical de artistas como Liniker, Emicida e outros.

SERVIÇO

Yaya Massemba

Sábado (25), às 16h

Jardim do Galpão – Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim, Campinas

Atividade aberta, sem retirada de ingresso

Tássia Reis canta Alcione

Quinta-feira (30), às 20h

Teatro do Sesc Campinas – Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim, Campinas

Ingressos à venda no site do Sesc (www.sescsp.org.br) e nas bilheterias da unidade