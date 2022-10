Shows animam Festa das Nações de Nova Odessa no fim de semana

A tradicional Festa das Nações de Nova Odessa começa nesta sexta-feira com uma programação de shows diversificada para agradar todos os gostos. A programação musical vai desde MPB (Música Popular Brasileira), passando pelo pop rock, até o sertanejo.

A abertura do evento acontece às 19h, com a apresentação das embaixatrizes e um show da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss. Para fechar o primeiro dia, a grande atração da noite, o grupo Artéria Rock.

SAMBA D’ANINHA – Foto: Divulgação

RITCHIE – Foto: Divulgação

BANDA MÍDIA – Foto: Divulgação

ARTÉRIA ROCK – Foto: Marcio Salata_Divulgação

No sábado, o show principal fica para a dupla de gigantes do pop rock dos anos 80, Ritchie e Maurício Gasperini. No domingo, a festa terá o Samba D’Aninha e a Banda Mídia, que prometem agitar o evento.

Conheça abaixo um pouco mais sobre os shows da festa:

07/10 Artéria Rock

A banda é a atração principal da Festa das Nações nesta sexta-feira. Ela sobe ao palco às 21h30, para levar muito rock and roll dos anos 80 e 90 para o evento. A base do repertório do Artéria Rock é o rock das décadas passadas e conta com bandas como Coldplay, The Cure, Paralamas do Sucesso e Plebe Rude no repertório, além de abrir espaço para algumas canções “Lado B” dos anos 80 e 90.

08/10 Ritchie & Maurício Gasperini

A dupla é formada por estrelas do pop rock nacional dos anos 80. Maurício Gasperini, que esteve à frente da banda Rádio Taxi, detentora dos sucessos “Eva” e “Garota Dourada”, se junta ao cantor e compositor britânico Ritchie David Court, responsável pelos hits “Garota Veneno” e “Pelo Interfone”. Juntos, sobem ao palco da Festa das Nações às 21h30.

09/10 Samba D’Aninha

Começando os shows da noite de domingo, às 18h45, sobe ao palco o Samba D’Aninha. O grupo explora o universo musical do samba e faz uma viagem dentro das vertentes do gênero, trazendo em seu repertório grandes clássicos que ficaram imortalizados nas vozes de artistas como Ivone Lara, Clementina de Jesus, Martinho da Vila, Candeia, Alcione, Beth Carvalho, Maria Rita, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho.

09/10 Banda Mídia

Encerrando as atrações musicais da Festa das Nações, a Banda Mídia leva

aos palcos, às 20h30, os maiores sucessos nacionais e internacionais, além dos grandes hits atuais. Com um repertório variado, o grupo conta com cantores e dançarinos, tornando o show interativo com ritmos dançantes para animar o evento.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira