Show gratuito presta homenagem a Amy Winehouse

Acontece nesta terça-feira (11) mais uma edição do projeto “Clássicos do Pop Rock”, realização do Tivoli Shopping. Desta vez, o tributo será à cantora britânica Amy Winehouse.

A apresentação de Bruna Thielle e banda Red Wine começa às 19h30, e acontece na Praça de Aliemntação do empreendimento, animando a véspera do feriado e as compras para o Dia das Crianças. O show é gratuito e aberto ao público.

A apresentação de Bruna Thielle e banda Red Wine começa às 19h30 – Foto: Divulgação

Segundo a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, esta edição do projeto Clássicos do Pop Rock é mais do que especial. “O show, desta vez, além de oferecer entretenimento ao público, tem o objetivo também de prestar uma homenagem às mulheres e integra nossas ações dentro da campanha Outubro Rosa”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Amy Winehouse foi uma das mais importantes cantoras e compositoras contemporâneas e consagrou-se por sua voz poderosa e autenticidade. Ficou conhecida por seu poderoso e profundo contralto vocal e por sua mistura eclética de gêneros musicais, que incluem soul, jazz, R&B e ritmos caribenhos. Entre suas canções mais conhecidas estão “Rehab” e “You Know I’m No Good”.