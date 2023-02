Show do Jota Quest em Paulínia é adiado para domingo

O show do Jota Quest que seria realizado nesta terça-feira (28) em Paulínia precisou ser adiado. O vocalista Rogério Flausino testou positivo para Covid-19. A apresentação foi remarcada para domingo (5), no Parque Brasil 500, às 18h, com entrada gratuita.

“O fato é que eu peguei Covid ao longo do Carnaval, mas já estou ficando bem. Agradeço desde já a compreensão de todos. A gente aumentou o tempo de festa, toda a programação de terça-feira está mantida exceto o show do Jota, que passou para domingo. No domingo a gente se encontra lá para se jogar, se divertir e celebrar o aniversário de Paulínia”, disse o músico em postagem para as redes sociais da prefeitura.

Os demais eventos da programação de aniversário da cidade estão confirmados para esta terça-feira. O Parque Brasil 500 e a Lagoa do João Aranha recebem, das 13h às 18h, atividades gratuitas em comemoração ao aniversário de 59 anos de Paulínia. Os dois locais contarão com brinquedos infláveis, oficinas recreativas, distribuição de bolo e praça de alimentação coberta.

TURNÊ

A banda apresenta a turnê “Jota 25 – De Volta ao Novo”, que propõe uma viagem pela trajetória do grupo, reativando memórias e emoções dos fãs a partir de uma experiência audiovisual inédita e futurista.

No repertório, 25 grandes sucessos que embalaram os brasileiros nas últimas décadas, além das novidades do 10° álbum de estúdio da banda que está em fase de finalização. Nascido em 1993 em Belo Horizonte (MG), o Jota Quest conta com a mesma formação há 30 anos – os amigos PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino.