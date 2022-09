Show beneficente no Teatro Municipal arrecada fundos para o Hospital Seara

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste sábado (1), o show Fábio Jr Cover, que será beneficente em prol ao Hospital Seara. A verba arrecadada com os ingressos será totalmente revertida à instituição filantrópica.

O show contará com canções clássicas de Fábio Jr, como A Caça e o Caçador, Alma Gêmea e Pareço Menino. Além dos sucessos da carreira do cantor, também entram no repertório da noite regravações como Casinha Branca, A Cúmplice e Sozinho.

Os embalos românticos prometem levar o público em uma viagem de volta aos anos 1980 e 1990, de acordo com Jefferson Alves, cover de Fábio Jr. O concerto acompanha uma banda composta por quatro músicos: tecladista, guitarrista, contrabaixo e baterista.

Jefferson Alves apresentará repertório com canções clássicas de Fábio Jr, além de regravações – Foto: Divulgação

A abertura do show será com o cantor Pedro Paulo, que performa sucessos do sertanejo, como Zezé di Camargo & Luciano, Marília Mendonça, Eduardo Costa, Simone e Simaria, e Maiara e Maraísa. Além de apresentar os ícones do gênero, Pedro também apresenta composições próprias.

A abertura das portas do teatro será às 19h e o início do concerto às 20h. Os ingressos saem por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia, e o espectador que doar 1 kg de alimento não perecível também garante a meia entrada no show.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site www.ingressodigital.com.br e direto na bilheteria do teatro, na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.

“Esse show, nesse momento, é muito importante para o Seara. Além de prestigiar, também traz recursos para manter o hospital aberto e funcionando”, disse o diretor da instituição, Fábio Thuler. A parceria para a realização do show surgiu graças a um voluntário do hospital, que conhece Jefferson, e fez a proposta para o cantor.

“Eu gosto muito de poder ajudar as pessoas e instituições. Isso me faz sentir gratidão, porque Deus tem me abençoado, então nada melhor do que fazer o bem sem olhar a quem”, disse o cover.

O cantor mantém um projeto de apresentações beneficentes, o “Fazer o Bem Sem Olhar a Quem”, que chega ao quarto show em Americana.

A expectativa do Seara é de casa cheia. De acordo com Thuler, a instituição carece de mais eventos como esse, que possam mobilizar a população a voltar os olhares para o hospital. E para Jefferson, é de casa cheia. “Não por mim, não por vaidade, mas sim pelo Hospital Seara”, disse.

TRAJETÓRIA. Foi em Americana que a história de Jefferson como cover de Fábio Jr começou. Em uma noite de diversão em um karaokê recém-inaugurado na cidade, o cantor subiu ao palco para cantar o sucesso Caça e Caçador a pedido de um amigo.

Jefferson, como fã do cantor, brincou com o público da casa enquanto se apresentava, fazendo poses e usando os trejeitos do cantor original. O que não esperava, era que ao terminar a canção, seria aplaudido de pé com pedidos de “bis”.

A partir daquele momento, ele decidiu se dedicar a estudar música e iniciou trabalhos de voz com uma fonoaudióloga, além de estudar os trejeitos e poses de Fábio Jr para poder se apresentar como um “cover”.

“É um prazer voltar a Americana com esse show que tenho certeza que será maravilhoso, e principalmente porque estarei fazendo uma boa ação ao Hospital Seara”, disse o cantor.

