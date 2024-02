Shopping ParkCity Sumaré terá programação de Carnaval

Com atrações gratuitas para foliões de todas as idades, “ParkCity Folia” terá quatro dias de festa

Os foliões poderão aproveitar o carnaval em família no “PakCity Folia”, que terá uma programação especial e gratuita para todas as idades. O Shopping ParkCity Sumaré terá atrações para crianças e adultos do dia 10 ao 13 de fevereiro.

O “ParkCity Folia” terá como atividades diárias, das 14h às 19h, desfile de fantasia, oficinas de máscaras, pintura facial, personagens temáticos e bailinho kids. Na terça-feira (13), uma banda itinerante levará música e animação às 17h.

Para receber os foliões, será montada uma estrutura exclusiva. A Praça de Alimentação, por exemplo, terá uma decoração colorida para enfatizar o clima do carnaval.