Sessões Pontos MIS exibe filmes de forma gratuita em Americana

Projeto tem exibição de filmes toda segunda-feira, às 19h30, no Museu de Arte Contemporânea

As noites de segunda-feira em Americana são carregadas pela atmosfera mágica e reflexiva da sétima arte. “Escondidas” entre as diversas salas e departamentos do CCL (Centro de Cultura e Lazer), cadeiras são dispostas em frente a uma parede branca e limpa, que às 19h30 receberá a projeção de um filme.

Escondido entre as instalações do CCL, está o projeto Sessões Pontos MIS, que exibe filmes de forma gratuita – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma sala com capacidade para 30 pessoas, anexa à coordenação do MAC (Museu de Arte Contemporânea), abriga semanalmente as Sessões Pontos MIS, um projeto de exibição gratuita de filmes em uma cidade na qual ainda não há salas de cinema.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

São quatro ou cinco filmes exibidos ao público mensalmente, cerca de 48 ao ano, em um projeto que é realizado há 12 anos em Americana.

O programa “Pontos MIS”, do qual as Sessões Pontos MIS faz parte, é uma iniciativa focada na formação e difusão cultural em todo o Estado de São Paulo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A ação é do MIS (Museu de Imagem e Som), localizado na capital paulista, que, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza as exibições no MAC.

O coordenador do museu americanense e responsável pelas sessões, Paulo César dos Santos, explica como o processo de escolha do material é realizada. A seleção inicial das opções é feita pelo MIS, que disponibiliza um catálogo para o município.

Paulo César dos Santos, responsável pela exibições, explica o projeto – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Paulo, então, seleciona aqueles que serão exibidos no MAC. “A gente consegue agrupar mais ou menos por ‘mostras’. Por exemplo, no mês de março, todos os filmes tinham a temática de conflitos e abordavam guerras em diferentes locais do mundo”, contou.

No mês anterior o foco foi em produções brasileiras e, em maio, serão exibidos uma série de filmes clássicos do expressionismo alemão, datados da década de 1920.

As obras que ganham espaço no projeto são os clássicos, alternativos ou filmes que costumam ser exibidos apenas em festivais. Um ponto positivo para Paulo, que ressalta que não são produções de fácil acesso.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Hoje, as sessões atraem um público específico, o denominado cinéfilo (entusiastas do cinema). Mas, para além disso, o responsável pelo projeto aponta que é uma oportunidade de conexão.

“Apesar de hoje o streaming ocupar grande parte da atenção das pessoas que gostam de cinema, você ir a um lugar para assistir um filme com pessoas que você não conhece, tem todo um ritual diferente”, disse.

Vertentes do Pontos MIS

Mensalmente, o programa disponibiliza oficinas ou palestras gratuitas sobre cinema, fotografia e gestão cultural para a população. As oficinas acontecem de forma virtual e presencial.

Além das atividades de aprendizado, o Pontos MIS também recebe exposições relacionadas ao universo cinematográfico.

Programação mês de maio

13/5 O Gabinete do Dr. Caligari

Francis (Friedrich Feher) e o amigo Alan (Hans Heinrich von Twardowski) conhecem Cesare (Conrad Veidt) no gabinete do Doutor Caligari (Werner Krauss). Cesare é um sonâmbulo que diz a Alan que ele morrerá, o que acaba se concretizando. Francis começa a suspeitar que foi o próprio sonâmbulo e seu mestre quem assassinaram o companheiro.

O filme é considerado por muitos uma das obras mais importantes da história do cinema. O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, é um marco do expressionismo alemão.

Classificação: 12 anos

20/5 Nosferatu

O corretor de imóveis Hutter (Gustav von Wangenheim) viaja aos Montes Cárpatos para vender um castelo no Mar Báltico, cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock (Max Schreck). O dono, na verdade, é um vampiro milenar que espalha o terror na região de Bremen, na Alemanha, e se interessa por Ellen, a mulher de Hutter. O filme é de 1922.

Classificação: 12 anos

27/5 Metrópolis

Em 2026 (100 anos após a produção do filme), ricos industriais governam a grande cidade de Metrópolis a partir de arranha-céus, enquanto trabalhadores subterrâneos trabalham constantemente para operar as máquinas que fornecem energia à cidade.

Freder, filho do dono da cidade, acaba se encantando por Maria, que levou um grupo de crianças dos trabalhadores para ver o estilo de vida privilegiado dos ricos. Na tentativa de encontrá-la, Freder desce para a cidade dos trabalhadores.

A ficção científica alemã de 1927 é considerada um dos grandes expoentes do expressionismo alemão.

Classificação: livre