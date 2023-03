Sessão especial de cinema para público autista acontece neste domingo no Tivoli

O projeto MovieCOMtodos, que leva crianças autistas ao cinema, realiza mais uma edição em Santa Bárbara d’Oeste neste domingo (5). Desta vez, o filme em exibição será a animação “As Múmias e o Anel Perdido”.

Criado para promover a inclusão social de quem tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), a sessão de cinema especial adaptada é realizada uma vez por mês pelo Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping, sempre aos domingos, às 11h.

A iniciativa tem sido bastante elogiada pelas famílias de crianças autistas. Para algumas delas, essa sessão proporciona a oportunidade de estarem dentro de um cinema se divertindo com seus filhos pela primeira vez.

Lucas esteve com a mãe, Diana, na sessão de fevereiro – Foto: Tivoli Shopping / DIvulgação

É o caso da artesã Diana Moreira da Silva, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, que participou do MovieCOMtodos em fevereiro com o filho Lucas, de 11 anos, e teve uma ótima experiência. Tanto que pretende retornar na sessão de março.

“Sou mãe de dois garotos. Um deles é o Lucas, de 11 anos, com TEA. Em fevereiro, resolvemos enfrentar mais um desafio relacionado à inclusão social dele. Uma amiga me indicou essa sessão de cinema especial para autistas no Moviecom do Tivoli Shopping”, conta.

“Confesso que, sempre quando vamos tentar algo novo com ele, surgem vários medos e preocupações, até porque já tentamos levá-lo ao shopping quando ele era pequeno e, na época, não foi uma experiência muito positiva. Mas, mesmo assim, não desisto de sempre tentar, e dessa vez foi maravilhoso”, comemora.

Diana ressalta que as adaptações foram fundamentais e que o filho se sentiu “totalmente acolhido”. “O horário escolhido é ótimo, pois as lojas ainda estão fechadas e os ruídos são mais leves. Deu tudo certo, desde a chegada ao shopping, passando pela bilheteria, a sonoplastia da sala, a disponibilidade dos assentos, tudo colaborou muito para que ele se sentisse confortável. Ele ficou livre para ser quem é e foi tudo no tempo dele, então, conseguimos ter um momento de diversão em família. Foi uma experiência ótima tanto para ele quanto para nós, pais. Com certeza, tentaremos ir mais vezes”, diz.

O MovieCOMtodos é realizado com sucesso no Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping desde agosto do ano passado. Para proporcionar um ambiente mais agradável a quem tem TEA, a sala de exibição passa por alguns ajustes para atender às peculiaridades sensoriais desse público: algumas luzes de dentro da sala do cinema ficam acesas, o som tem o volume reduzido e a porta de entrada da sala permanece aberta para que o público possa entrar e sair quando necessário. Além disso, a sessão já começa no filme, sem a exibição de propagandas e trailers.

Nas sessões MovieCOMtodos, os ingressos têm preço de meia-entrada para os autistas e seus acompanhantes. Eles podem ser comprados antecipadamente ou na hora na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda on-line.

“Para o Tivoli, esse projeto é muito importante. Temos um carinho muito grande por ele e ficamos felizes por saber que tem dado certo e que tem cumprido o seu papel de promover inclusão e garantir o acesso dessas famílias ao lazer e ao entretenimento. Esperamos que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas por essa iniciativa”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

