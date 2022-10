Sesc Campinas tem semana para aprendizado

A peça Ubu Rei será apresentada nesta quarta-feira no Sesc Campinas - Foto: Vanessa Cavalcanti e Os Geraldos

O Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas tem programação especial durante esta semana para o aprendizado e formação sobre as etapas da montagem de um espetáculo teatral. O estudo será realizado junto ao grupo Os Geraldos, que apresenta a peça Ubu Rei nesta quarta-feira (19).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Antes mesmo da apresentação da peça, haverá dois momentos em que o público poderá se envolver com o universo da montagem teatral.

O primeiro deles será o acompanhamento da montagem técnica, programado para esta terça-feira (18), das 10h às 11h.

Neste momento, o responsável técnico do grupo Os Geraldos, João Victor Fernandes, mostra aspectos relativos à montagem e à afinação de equipamentos de luz e som, bem como as metodologias para gerir o processo logístico e técnico de circulação dos espetáculos.

No dia do espetáculo, horas antes da apresentação, das 14h às 15h, haverá o acompanhamento do ensaio musical, com a mediação do ator, preparador vocal e diretor musical Everton Gennari, que fará uma apresentação dos princípios da voz cantada nesses processos criativos.

Às 19h, o grupo sobe ao palco para o espetáculo “Ubu Rei”.

A peça conta a história de Pai e Mãe Ubu, casal que planeja o assassinato do rei da Polônia para tomar o seu trono.

Na quinta-feira, das 19h às 21h, será realizada uma oficina para grupos artísticos, que alia a teoria e a prática em gestão do grupo Os Geraldos. O evento irá propor um panorama sobre planejamento estratégico, assessoria de imprensa, marketing cultural, produção executiva e gestão financeira.

A oficina “A Música e a Cena” encerra as atividades. Ela será na sexta-feira, das 18h30 às 21h30, ministrada pelos integrantes do grupo Os Geraldos. Será trabalhada a voz falada e cantada como princípio de criação da cena, compartilhando com os participantes práticas como ritmo, resistência respiratória e timbragem vocal.

Todas as atividades ligadas ao teatro (exceto a apresentação de Ubu Rei) são gratuitas e as inscrições devem ser realizadas no local 30 minutos antes do início. Os ingressos para ver a peça vão de R$ 9 a R$ 30.

O Sesc Campinas fica na Rua Dom José I, 270/333, no Bonfim. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira