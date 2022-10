Sesc Campinas tem programação especial para o mês das crianças

O Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas está com uma programação especial de Dia das Crianças durante todo o mês de outubro, com atividades diárias para os pequenos, o “Nas Linhas da História”. A agenda segue até o dia 30.

As atividades são voltadas para crianças de diferentes faixas etárias e consistem em espetáculos, contações de histórias, apresentações musicais, oficinas e vivências.

De acordo com a descrição do próprio evento, as possibilidades de contar uma história são infinitas, assim como as brincadeiras das crianças, sendo essa a proposta da agenda especial para este mês.

“A programação celebra as histórias, sejam elas as histórias que trazemos dentro de nós, as histórias inventadas em uma brincadeira ou as histórias contadas através dos livros e apresentações”, disse em nota a técnica de programação do Sesc, Carolina Reis.

Dentro da programação especial acontece o espetáculo do clássico de Júlio Verne “Viagem ao Centro da Terra”, no sábado (16), apresentado pela Cia. Solas de Vento.

Contações de histórias também integram a programação especial para as crianças – Foto: Aloander Oliveira / DIvulgação

A história acompanha o jovem Axel e seu tio, Otto Lindenbrock, um geólogo apaixonado pelos mistérios do planeta, que descobrem um caminho que os levará até o centro da Terra.

Durante a agenda, a criançada também poderá ver o Grupo Sobrevento com o espetáculo “Bailarina”, e o show com “Pequeno Cidadão convida Doutores da Alegria”, ambos no dia 15; a Cia. Bendita com o espetáculo “Fábula”, no dia 23; e a Cia. Suno com a intervenção “Poemas do Guarda-Chuva”, encerrando a programação no dia 30.

DIA 12. O Dia das Crianças será repleto de atividades, com show, vivência e intervenção. Das 10h às 16h, acontece a “Ilha de Literatura”, atração gratuita e livre para todas as idades no Jardim do Galpão e Galpão Multiuso. Durante a atividade, a Cia. de Teatro Urutau propõe às crianças e adultos uma viagem pelo universo da literatura infantil.

A Ilha contará com diversas atividades ao longo do dia, como mediação de leitura, arara de figurinos, brincadeiras populares e contação de histórias, estimulando a criatividade e a imaginação de todos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na vivência, a proposta é o “Discos de Vinil para Crianças”, das 11h às 12h e das 14h às 15h, no Espaço de Tecnologias e Artes. As crianças serão apresentadas ao toca-discos, seu funcionamento e partes que o compõem.

Na atividade também conhecem o disco de vinil, as faixas, a divisão das músicas em dois lados e a cultura que os envolve. Discos e vitrolas ficarão à disposição para quem quiser aprender a mexer nos aparelhos e vivenciar a sensação única de colocar uma música para tocar através das agulhas mágicas de um toca-discos. As inscrições acontecem no local a partir dos 30 minutos que antecedem a atividade.

Para finalizar o dia, às 16h, acontece o show Miudinho, com o Grupo Triii. A apresentação é interativa para toda a família, repleto de músicas e brincadeiras, priorizando o contato alegre e direto com o público, em um espetáculo mirabolante, que conta com a participação das crianças e responsáveis para encher o palco de alegria. O repertório do show conta com canções tradicionais brasileiras e composições autorais, como “A E I O U”, “O Tomate e o Caqui” e “Vira Virou”.

A atração é paga, com valores que variam de R$7,50 a R$25. A apresentação acontece no Galpão Multiuso e crianças de até 12 anos não pagam ingressos, sendo cobrados somente dos acompanhantes, porém, é necessário incluir o ingresso gratuito referente a elas durante o processo de compra. A programação completa pode ser conferida no site do Sesc (www.sescsp.org.br).

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.