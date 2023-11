Sesc Campinas realiza ‘Feira das Juventudes’

O Sesc Campinas promove um final de semana repleto de atividades culturais entre hoje e domingo (12), com destaque para a “Feira das Juventudes”, realizada no Jardim do Galpão neste sábado. Discussões sobre a cultura negra, concerto de piano, apresentações circenses e teatro para as crianças estão entre as atividades da programação promovidas pelo espaço.

A feira tem o intuito de realizar um encontro entre jovens artistas e empreendedores da cidade de Campinas para exporem os seus produtos, trabalhos e pequenos negócios. A atividade acontece das 10h30 às 17h30 com entrada gratuita.

A feira reúne jovens para exporem seus trabalhos e, neste sábado, receberão a DJ Crespa e o artista visual Pedro Oliveira – Foto: Marcello Ferreira

O evento contará ainda com a discotecagem da DJ Crespa, que movimenta a cena como produtora cultural, radialista e modelo, produzindo eventos voltados para a comunidade periférica desde 2015. No set terá reggae, rap, hip-hop, funk, brasilidades e música preta popular. A DJ entra em cena às 15h

Em paralelo, acontece o Live Painting com Pedro Oliveira, um artista independente, produtor cultural, psicólogo social e trabalhador do Sistema Único de Assistência Social como orientador socioeducativo. Enquanto artista visual, Pedro é grafiteiro e estuda diversas técnicas dentro da arte de rua, dentre elas, o throw up, as mandalas, as personas e os stickers, além do desenvolvimento de pintura de tela com tinta acrílica, spray e Posca.

A “Feira das Juventudes” faz parte da ação em rede “Juventudes: Arte e Território 2023”, que tem o intuito de ampliar os olhares e as discussões referentes às juventudes, considerando os diferentes contextos em que os jovens estão inseridos.

O restante da programação para o fim de semana está repleto de atividades para todas as idades. Ainda hoje, às 19h, acontece o “Concerto Contemporâneo de Luz e Piano”, no teatro do Sesc. A apresentação é executada pela dupla MxM, e transcende os limites tradicionais do palco e concertos de música.

Teatro gratuito “Vera que Vê o Mundo” mostra uma jornada de amizade – Foto: Paulo Barbuto

Mirella Brandi, uma artista de luz, utiliza projeções e jogos de iluminação para criar uma experiência imersiva, transformando o espaço em uma tela viva e Muep Etmo, músico e engenheiro de som, amplifica a sua música com instrumentos acústicos e produção eletrônica. A entrada é gratuita, mas há limitação de espaço. Os ingressos estarão liberados a partir de duas horas antes do início.

O destaque em dança fica por conta do espetáculo “Jongo Filhos da Semente”, que acontece de forma gratuita no sábado (11), no Espaço Arena. O grupo de jongo busca difundir a prática e a história desta dança, uma manifestação afro-brasileira típica do Sudeste, que surgiu na época da escravidão e que também é conhecida como caxambu.

Ela baseia-se em um jogo de responsório (com cantos de dizeres e respostas) cheio de metáforas (estratégia utilizada pelos negros escravizados para negociações de festividades e fugas sem que os donos das fazendas pudessem saber sobre o que se cantava ao som do batuque).

A apresentação acontece logo após a realização do bate-papo “A Cultura Negra no Sudeste do Brasil e as Suas Relações com a África”, que tem início às 14h no mesmo local. A atividade pretende discutir a importância das culturas bantu na formação do homem e da cultura da região sudeste do Brasil.

Para a criançada, no domingo, às 14h, a peça “Vera que Vê o Mundo”, da Cia. Linhas Aéreas. Na encenação Vera e Caio são vizinhos e amigos inseparáveis. Em um dado momento, ele acaba vítima de um encantamento maligno que faz com que os dois briguem e se separem. Com determinação e coragem, Vera sai pelo mundo na busca de Caio para fazerem as pazes e voltarem a ser “amigos para toda a vida”

A peça acontece gratuitamente no Espaço Arena do Sesc, mas tem ingressos limitados. As entradas podem ser retiradas na Loja Sesc a partir de duas horas antes do início da atividade.