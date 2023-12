Sequência de Aquaman estreia nos cinemas da região nesta quinta-feira

O maior sucesso da DC Comics retorna às telonas para uma sequência. “Aquaman 2: O Reino Perdido” estreia nesta quinta-feira (14) nos cinemas de todo o Brasil, e marca uma nova fase para o herói dos mares: marido, pai, rei de Atlântida e combatente de um mal que pode assolar o mundo marítimo e terrestre.

Arraia Negra retorna ainda mais forte para vingar a morte de seu pai – e © DC Comics Foto: Cortesia da Warner Bros Pictures/e © DC Comics

O super vilão Arraia Negra, ou David Kane, falhou em derrotar o Aquaman na primeira vez em que se enfrentaram, no primeiro longa do universo. Agora, ainda impulsionado pela vontade de vingar a morte do próprio pai, não irá parar até derrubar seu rival de uma vez por todas e para sempre. Tudo que o rei de Atlântida mais ama também está em jogo.

Desta vez, Arraia está mais perigoso do que nunca, exercendo o poder do mítico Tridente Preto, que libera uma força antiga e malévola. Para conseguir derrotá-lo, Aquaman recorrerá a seu irmão preso Orm, o ex-rei da Atlântida, para forjar uma aliança improvável. Juntos, eles devem deixar de lado suas diferenças para proteger seu reino e salvar a família de Aquaman e o mundo de ataques irreversíveis e destruição.

“Ele [o herói] era um preguiçoso no primeiro [filme], ele não queria fazer nada a respeito, agora ele tem tudo isso, e fica ‘não sei o que fazer’, e você basicamente pode seguir nessa jornada com ele”, disse Jason Momoa, intérprete do Arthur Curry/Aquaman, em entrevista ao programa norte-americano The Tonight Show.

Arthur, o Aquaman, precisará da ajuda de seu então inimigo e meio-irmão Orm para derrotar a velha ameaça – e © DC Comics Foto: Cortesia da Warner Bros Pictures/e © DC Comics

Atores renomados de Hollywood retornam aos papéis que originaram. Jason Momoa volta ao papel principal do herói que agora equilibra seus deveres como Rei da Atlântida e como novo pai. Patrick Wilson é Orm, meio-irmão de Aquaman e seu inimigo, que agora deve dar um passo para um novo papel como aliado relutante de seu irmão.

Amber Heard é a poderosa Mera, Rainha da Atlântida e mãe do herdeiro do trono; Yahya Abdul-Mateen II é Arraia Negra, comprometido mais do que nunca para vingar a morte de seu pai, destruindo Aquaman, sua família e Atlântida; e Nicole Kidman como Atlanna, uma líder feroz e mãe com coração de guerreiro. Também reprisando seus papéis estão Dolph Lundgren como Rei Nereus e Randall Park como Dr. Stephen Shin.

IDENTIFICAÇÃO. O intérprete de Aquaman revelou se identificar com o papel que assumiu na franquia. Jason cresceu com a vontade de ser biólogo marinho e queria “salvar” os oceanos e ajudar o planeta. Ele enxerga seu papel como herói dos mares como uma conquista que está interligada ao sonho de infância. “É muito legal fechar o círculo”, disse.

Depois de dar vida ao personagem, Momoa esteve na Conferência dos Oceanos em 2022 e se tornou embaixador das Nações Unidas em defesa da vida marinha e dos oceanos. Recentemente lançou uma marca de água potável, a “Mananalu”, que tem embalagem ecológica, buscando uma solução ao problema do plástico nos mares.