Senac Americana recebe a escritora Aline Bei para bate-papo aberto ao público

Autora de O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus conduzirá palestra gratuita nesta quarta-feira

A premiada escritora paulista Aline Bei participa de um bate-papo aberto ao público no Senac Americana nesta quarta-feira (9), das 19h30 às 21h30. A conversa tomará como ponto de partida a escrita poética da romancista sobre temas que perpassam o cotidiano, tais como perdas, angústias e transformações. Os interessados devem realizar inscrições neste link.

Considerada um fenômeno editorial, Aline Bei foi consagrada pelo sucesso de seu primeiro livro, ‘O Peso do Pássaro Morto’, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018.

Presentes terão oportunidade de fazer perguntas diretamente para a escritora Aline Bei – Foto: Renato Parada-Divulgação

Em sua segunda obra, ‘Pequena Coreografia do Adeus’, a autora se debruça novamente no sofrimento feminino por meio de uma narrativa organizada em linhas desiguais, como versos que não são versos, mas que quase acompanham o ritmo cardíaco de quem lê.

“É uma honra para nós recebermos aqui no Senac Americana um dos nomes femininos mais importantes da literatura brasileira contemporânea. O bate-papo certamente trará luz a temas sociais importantes sobre o lugar da mulher no mundo, e esperamos receber todos os apaixonados por literatura e que queiram conhecer a autora de perto”, afirma Sandra Folgosa Amaral, gerente do Senac Americana.

Acontece: Bate-papo com Aline Bei