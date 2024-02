‘Semana do Cinema’ tem início nesta quinta-feira com ingressos a preço único

O acesso à experiência cinematográfica será ampliado com a “Semana do Cinema”, que tem início hoje (22) e segue até o dia 28 de fevereiro. É o que aponta especialistas da área e a própria idealizadora do projeto, a FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), que tem o apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

Semana do Cinema democratiza o acesso à obras cinematográficas, aponta especialista – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ação, que chega à sua quarta edição neste ano, fixa o valor dos ingressos para as salas de cinema de todo o Brasil em R$ 12 durante uma semana. A iniciativa “contribui ao garantir ainda mais oportunidades de entretenimento para todos os brasileiros, disseminando a cultura e, ao mesmo tempo, potencializando o desempenho das salas”, de acordo com a Abraplex.

“Toda iniciativa que democratize o acesso ao cinema é muito bem-vinda para o espectador”, apontou Rodrigo Lara, graduado em Cinema e Audiovisual, com especialização em Produção de Conteúdo Multiplataforma.

De acordo com Rodrigo, a concentração das salas de exibição em shoppings e complexos elevou o custo da experiência, principalmente para as famílias, já que muitas vezes a ida ao cinema ainda envolve as despesas de estacionamento e de alimentação. Com isso, as idas ao cinema acabaram sendo afetadas, e se tornaram até mesmo menos frequentes em comparação com os anos 1980 e 1990, quando ainda existia a oportunidade de assistir filmes em salas de rua, segundo o especialista.

Hoje, os ingressos podem chegar a custar R$ 80 no interior paulista ou R$ 100 na Capital. “Atualmente as salas em shoppings estão concentradas em poucas empresas e muitas são redes internacionais que procuram agregar valor com salas premium e salas VIPs”, disse.

O movimento do público também foi afetado durante a pandemia. As salas precisaram ser fechadas e, durante o período, o vínculo dos espectadores com os canais de streaming foi fortalecido.

Segundo Rodrigo, “a boa notícia” é que desde 2022 o público tem voltado, trazendo uma “esperança de dias melhores para o setor”. A Semana do Cinema já levou 10 milhões de pessoas para a frente das telonas nos últimos três anos, movimento que é observado também nos empreendimentos da região.

De acordo com o gerente do Moviecom do Tivoli Shopping, Alan Turci, todas as edições da ação foram um sucesso, com aumento de movimento expressivo. “O público vem em peso aproveitar os ingressos mais baratos, e no Moviecom também tem o combo especial, para deixar a experiência de ir ao cinema mais divertida”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Estreias da semana

A semana terá filmes de diversos gêneros em exibição. Entre os destaques do período está “Ferrari”, com os bastidores da crise que Enzo Ferrari enfrentou em 1957 em sua empresa. Buscando maneiras de sair da falência, ele aposta tudo em uma corrida – a icônica Mille Miglia, na Itália.

Outra estreia de destaque é o filme nacional “Evidências do Amor”. Estrelado por Fábio Porchat e Sandy, a história acompanha um casal desfeito que viaja no tempo toda vez que escuta a música favorita dos dois: “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó.

Também chegam aos cinemas os filmes “Cedo Demais”, “O Jogo da Morte” e “Zona de Risco”. Para o público jovem e infantil, as opções são “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To The Hashira Training”, “Patos!” e “O Menino e a Garça”.

Além disso, produções que estrearam nas últimas semanas continuam em cartaz. Confira a programação no cinema mais próximo.