Com a faixa “Pra Não Chorar”, o cantor e compositor americanense Do Prado, de 29 anos, convida os ouvintes à uma nova fase de sua jornada artística, em que as emoções fluem livremente e as histórias são contadas com confiança. Mantendo o compromisso de inovar e surpreender seu público fiel, ele incorpora beats e samples ao trabalho, mostrando novas influências musicais.

Do Prado contou ao LIBERAL que a faixa é a primeira de uma série de três singles, que futuramente devem integrar um disco com 10 músicas. Ele assina letra, música e a produção da faixa, que pode ser conferida pelo YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music.

Cantor e compositor americanense Do Prado mostra novas influências musicais no single “Pra Não Chorar”, que veio a público na quinta-feira (17) – Foto: Bianca Souza

Conhecido por suas raízes na MPB (Música Popular Brasileira), pela voz cativante e potente, ele continua se inspirando em grandes nomes como Jorge Ben, mas mostra a influência de novos artistas. “Luiza Lian, que tem um universo todo dela, a partir dos beats, das batidas eletrônicas. E Rico Dalasam também é uma grande influência para mim, onde eu estou buscando a minha estética”, revelou.

“Esse trabalho reflete um novo momento pessoal e profissional. Eu estou tentando romper barreiras, trabalhar com a música, tocar e me apresentar. Me apresento em bares com covers, e esse trabalho é uma divisão, exatamente por trazer um lado mais maduro profissional, para eu andar com minhas próprias pernas, com minha própria história”, diz o artista, sobre a busca pela sua própria identidade.

Diferente dos EPs “Do Âmago” e “Quando o Sol Acende”, lançados em 2020, e do single “Sereia”, lançado em 2022, que carregavam uma preocupação do músico em conseguir reproduzir os trabalhos ao vivo, de maneira orgânica, “Pra Não Chorar” reflete a distinção entre a música para ser contemplada ao vivo e a música gravada.

“Estou separando esses dois universos. Também estou pendendo muito mais para os beats do que para a música orgânica, que eu fazia antes. Eu tinha um aspecto orgânico muito forte comigo, coisa que eu já não faço tanta questão nesse momento. Trabalhei com samples, cortes de instrumentos, e fui montando colagens a partir deles. É a primeira música que eu trabalho dessa maneira, fazendo um trabalho de beatmaker”, detalhou.

Os primeiros feedbacks já começam a chegar, elogiando a novidade e a essência demonstradas pelo músico. Com a nova sonoridade, que pende para o hip hop, ele pretende ampliar seu público. “Acredito que um público novo pode vir a consumir, abrindo portas para casas de shows e apresentações do meu trabalho autoral”, finaliza.