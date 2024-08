Selo musical +Um Hits, de Americana, será lançado nesta quinta em evento

Integrantes da +Um Hits querem investir no que chamam de “nova música” - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Com o objetivo de valorizar artistas que têm pouca visibilidade no mercado, o selo musical +Um Hits será lançado oficialmente nesta quinta-feira (8), em Americana. O evento será na casa de shows Royal Garden, em Americana, a partir das 18h, com entrada gratuita até as 20h em caso de nome na lista de inscrição.

A gravadora foi fundada pelos empresários Gustavo Sartori Barba, Marcos Leite e José Guilherme Padovani e atua na produção dos conteúdos e no gerenciamento da carreira dos artistas. Atualmente, conta com duas bandas e um cantor solo na grade de agenciados.

“A +Um Hits é um selo musical, uma produtora, uma agenciadora de artistas. Estamos atuando de uma maneira que o mercado chama de 360. Como o nome diz, é o que faz tudo ali na assessoria do artista, desde rede social, agenciamento e venda de shows, a produção fonográfica do material que os artistas estão produzindo”, disse Gustavo.

“O selo veio para atuar apoiando os artistas em todas as etapas do processo. Há muitos artistas maravilhosos produzindo coisas maravilhosas e sem qualquer espaço ou oportunidade de divulgação, sem palco. Nossa missão é ajudar esses artistas, que chamamos de artistas da ‘nova música’. Estamos muito animados”, completou.

De acordo com o empresário, a “nova música” é aquela que é feita com o desejo de revitalizar ou revolucionar o gênero que está inserida. Já “os artistas da nova música” são aqueles que estão produzindo arte, mas não têm palco para apresentar os trabalhos ao público.

“Tem muita gente boa que é totalmente desconhecida. É um desperdício de talento, de pessoas que poderiam estar trabalhando com isso e acabam tendo que trabalhar com outras coisas”, explicou Gustavo.

ARTISTAS AGENCIADOS. O evento de lançamento da +Um Hits contará com a apresentação dos três agenciados da empresa: as bandas Chococorn and the Sugarcanes e Elephant Run, assim como o cantor Do Prado. A celebração ainda terá a banda Bojo 77 como convidada.

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, a jovem banda Chococorn and the Sugarcanes tem ganhado força na cena underground e trabalhado com o subgênero “emo caipira”. O nome do grupo faz alusão à Expo Chocomilho e à cana-de-açúcar, tradicionais do município, em uma tradução literal.

A Elephant Run, por sua vez, é considerada um coletivo de indie-rock progressivo que aposta em músicas melódicas e tons de mistério. O grupo é composto por artistas brasileiros que são liderados pela vocalista e pianista sueca Amanda Grus.

Do Prado, por fim, é artista visual, cantor e compositor americanense. Seu trabalho possui influências da MPB (Música Popular Brasileira) tradicional, apostando em melodias e letras sensíveis. O artista foi definido como uma “raridade” por Gustavo Barba.

PARTICIPE. A inscrição para o evento de lançamento da +Um Hits deve ser feita por meio do site www.lets.events. Após às 20h, pessoas com nome na lista pagam R$ 15, enquanto quem não tiver registrado o nome terá de pagar R$30. A Royal Garden, por fim, fica na Rua do Soldador, 80, no Jardim Werner Plaas, em Americana.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo e-mail ou no WhatsApp (19) 99708-8831.