Seis bandas animarão o público do Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara 

A banda The New Drunks apresenta releituras de músicas tradicionais celtas e irlandesas, além de versões próprias de clássicos do rock – Foto: Marcel Carloni

O Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste tem início a partir das 16h deste domingo (21) e levará seis bandas ao palco durante os três dias de evento. A feira culinária seguirá na segunda e terça-feira, dias 22 e 23, sempre das 18h às 22h.

A programação musical vai do rock ao blues. Dando início aos shows de hoje, a Banda GTC leva ao palco os clássicos nacionais e internacionais do rock dos anos 1980 e 1990.

O público encontrará obras de ícones como The Police, Tears For Fears, Lobão, Capital Inicial, Aborto Elétrico, entre outros.

“Já participamos de várias edições do festival gastronômico e eles se superam a cada ano”, disse o baterista Felipe Benedetti de Oliveira. “Vai ser um show cheio de energia, animação e com muita música boa para aproveitar o fim de domingo com a família e amigos”, garantiu.

A banda Ska7 fecha as atrações deste domingo, com show às 21h.

O Festival Gastronômico retorna na segunda-feira e contempla os ritmos dançantes do blues, soul e classic rock da Banda Soul Blues, às 19h. No repertório estão músicas de artistas como ZZ Top, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Pink Floyd e Raul Seixas.

Trio leva o blues, soul e classic rock ao palco do festival – Foto: Juarez Godoy

“Será uma performance enérgica e eletrizante de pessoas que amam música e a celebram a cada show”, contou o guitarrista e vocalista Ezequiel Braga.

Às 21h uma horda de bardos celtas, piratas bêbados e punks subversivos invadem o palco do festival. A banda The New Drunks apresenta releituras de músicas tradicionais celtas e irlandesas, além de versões próprias de clássicos do rock, country e música contemporânea.

“O Festival Gastronômico é uma ótima oportunidade de mostrar nosso trabalho para um público variado, que vem em busca de boa comida e boa música”, disse o baixista Luís Eduardo Deffanti.

Encerrando o evento, na terça-feira, as bandas Old Hunters e Nova Califórnia, respectivamente.

A primeira sobe ao palco às 21h com um repertório de classic rock, que estará repleto de músicas agitadas para ninguém ficar parado, de acordo com o baterista Leandro Cavalheri, o Tutão.

“Nosso público pode esperar um show empolgante, com muita energia e vibração”, disse. A promessa é de uma noite agradável com muita música boa.

Finalizando a edição de 2024 do Festival Gastronômico de Inverno, a Banda Nova Califórnia apresenta uma visão autêntica do rock ‘n roll. O grupo aposta em músicas mais “pesadas” e releituras de músicas internacionais.

O evento

O Festival Gastronômico de Inverno será realizado em frente ao Parque Araçariguama, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, com entrada gratuita.

No cardápio são mais de 25 opções de pratos doces e salgados. Entre eles, opções temáticas inspiradas nos 150 anos da imigração italiana no Brasil. São pratos como sopa minestrone e lasanha à bolonhesa.