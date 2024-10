Segunda edição do Samba da Estação acontece neste domingo, em Americana

Evento gratuito conta com a participação do Grupo Iaê e dos DJs Os Mirandas e VTM na Estação Cultura

Samba da Estação terá repertório que mistura clássicos e composições originais - Foto: Karol Fircelly/Divulgação

A segunda edição do Samba da Estação acontece neste domingo (20), das 15h às 22h, na Estação Cultura de Americana. O evento é gratuito.

O evento reúne diferentes gerações em torno da música, especialmente o samba, criando um ambiente inclusivo e oferecendo aos moradores da região a oportunidade de apreciar a tradição do samba. “A gente viu que tinha uma falta de rodas de samba gratuitas aqui na cidade e surgiu a ideia de promover a cultura do samba, a cultura do black”, conta Eduardo de Abreu Barbosa, produtor e fundador da Black Mob.

Produzido pelo Black Mob Festa, o Samba da Estação contará com a participação do grupo piracicabano Iaê, reconhecido por trazer a essência do samba em suas apresentações.

“O grupo Iaê tocará pela primeira vez no Samba da Estação, e a expectativa é enorme. Com um repertório que mistura clássicos e composições originais, a apresentação promete muita energia e interação com o público. Será um momento inesquecível”, ressalta Gabriel Mendes, produtor geral do grupo.

Além disso, o evento terá a presença dos DJs Os Mirandas e DJ VTM, oferecendo uma fusão de samba com o groove da Black Music.

“Tá sendo um prazer imenso, a gente vai tentar fazer da melhor maneira, nosso setliist vai transitar entre o samba, black e o rap nacional. A gente quer fazer a pista se mexer, fazer todo mundo dançar, todo mundo curtir”, relata Guilherme Miranda, da dupla de DJs Os Mirandas.

“As expectativas são só as melhores para segunda edição, pois a primeira já foi muito linda, com muita gente bonita, muita gente preta. Estou jogando em casa, uma por estar na cidade, outra pelo samba ser ali na estação, que é algo tão simbólico”, comenta o DJ VTM.

Nesta edição, o evento contará com food trucks e uma praça de alimentação, além de um espaço ampliado para maior conforto, com mais lugares para sentar e áreas para o público circular.

“A expectativa é que compareça mais gente que na última edição. A gente se preocupou com o conforto para as pessoas, além de algumas coisas a mais como a praça de alimentação e o food truck”, destaca Eduardo.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira