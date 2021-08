Sectur lança campanha para criar pontos ‘instagramáveis’ em Americana

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana lança nesta terça-feira (3), a campanha “EU AMO AMERICANA”, com o objetivo de criar pontos “instagramáveis” pela cidade, atraentes ao público para tirar fotografias e que remetam à essência da cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Serão aceitas artes de diversas formas, como monumentos ou letreiros personalizados, voltadas para espaços públicos. A inscrições vão estar abertas até 10 de setembro.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), destacou que espera da campanha o mesmo sucesso do concurso “Fotografe Americana”. “O concurso foi um sucesso, tivemos bons resultados e com essa campanha esperamos o mesmo. O objetivo é que possamos mostrar o que a nossa cidade tem de bonito e mobilizar a nossa população para isso”, disse.

Concurso tem o apoio da Prefeitura de Americana – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

De acordo com a Sectur, na primeira etapa, as artes serão avaliadas pelo Comtur e Sectur, que irão selecionar cinco melhores artes individuais, analisadas de acordo com a proposta da campanha. Serão aceitas apenas artes enviadas em formato digital, na extensão JPG, sendo que a imagem deve ter entre 3MB e 5MB.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A segunda e última etapa consiste na eleição, que será realizada pelo Comtur, das artes vencedoras e que serão produzidas pela ordem estabelecida, sem prazo determinado, e expostas nos pontos turísticos definidos pelo Comtur e Prefeitura de Americana.

A inscrição é gratuita, on-line e não está vinculada à aquisição de nenhum produto, serviço ou direito. Para participar é preciso ter mais de 18 anos, apresentar apenas uma arte, residir em Americana, e será vedada a participação de qualquer funcionário público municipal e/ou representante do Comtur.

A inscrição e a apresentação da arte será feita totalmente on-line, por meio do site da Prefeitura Municipal.

Todos os vencedores serão contatados pela Sectur, via telefone e/ou e-mail, conforme constar na ficha de inscrição. Os nomes serão divulgados no site da prefeitura e nas redes sociais oficiais da Prefeitura: Instagram e Facebook e páginas da rede social da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

As cinco artes selecionadas pelos conselheiros ficarão disponíveis para o Comtur/Sectur para serem transformadas em monumento sem prazo definido, mediante viabilidade técnica e financeira. Será de responsabilidade da pasta organizar e centralizar todos os contatos relativos às artes finalistas e os autores finalistas terão seus nomes gravados nas artes, quando as mesmas forem produzidas.

Mais informações sobre a campanha “EU AMO AMERICANA” podem ser obtidas no telefone da Sectur (19) 3408-4800.