Sectur de Americana abre inscrições para nove oficinas online

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana está com inscrições abertas para nove oficinas culturais on-line, promovidas em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Poiesis.

As aulas terão início em abril e serão transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom, que permite realizar reuniões virtuais. O objetivo da pasta é promover e fortalecer a cultura local em meio a pandemia da Covid-19, através do método virtual, que garante o distanciamento social.

Confira informações sobre cada curso e o link para as inscrições abaixo. Mais informações pelo telefone da Sectur (19) 3408-8220.

Clube de leitura e escrita na pandemia:

Crônicas para ver, viver e desdobrar a vida em palavras

Coordenação: Helena Silvestre

Helena Silvestre Datas e horários: 1, 5, 7, 12,14, 19, 26 e 28 de abril, das 18h às 20h

1, 5, 7, 12,14, 19, 26 e 28 de abril, das 18h às 20h Inscrições: 10 a 24 de março, com 50 Vagas

10 a 24 de março, com 50 Vagas Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: a partir de 16 anos

a partir de 16 anos Link para inscrição: https://forms.gle/DMR9ZJNTP7HRKj5z9

Sinopse: A pandemia limitou a nossa movimentação pelos lugares e restringiu os cenários que tocamos com nossos olhos e com nossos corpos. No entanto, a literatura sempre foi uma janela para viajar a outros mundos e, ao mesmo tempo, uma lente que permite ver, nos mesmos lugares, realidades novas. Atravessaremos o portal das crônicas, leremos juntos autoras do gênero e faremos exercícios de enxergar e escrever sobre os mundos diversos que coabitam nosso cotidiano.

Oficina: desenvolvimento de projetos e portfólios

Coordenação: Natalie Mirêdia

Natalie Mirêdia Datas e horários: 5, 7, 9 e 13 de abril, das 14h às 16h

5, 7, 9 e 13 de abril, das 14h às 16h Inscrições: 10 a 24 de março, com 25 Vagas

10 a 24 de março, com 25 Vagas Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: Jovens, estudantes, artistas, agentes culturais, profissionais da área de arte e cultura, interessados em documentação de artista em geral, arte educadores.

Jovens, estudantes, artistas, agentes culturais, profissionais da área de arte e cultura, interessados em documentação de artista em geral, arte educadores. Link para inscrição: https://forms.gle/Z1t8RCTyJHxL2JTZ8

Sinopse: Esta oficina visa realizar o acompanhamento de diferentes projetos na área de arte e cultura em geral. Os conteúdos a serem discutidos visam incentivar a produção de cada participante através da leitura de portfólio, comentários críticos e orientações de cunho prático e teórico. A ideia é que os participantes possam apresentar seus trabalhos, projetos ou portfólios, com dúvidas e questões e, em seguida, recebam os comentários da artista educadora e dos demais integrantes do grupo, fomentando um debate construtivo para todos. Os encontros fornecem impulsos para o processo criativo de cada um e atuam também na formação do repertório e das bases conceituais que sustentam a produção artística.

Oficina: uma lente sobre o feminismo – registros audiovisuais sobre a luta feminista a partir dos anos 80

Coordenação: Rita Quadros e Vitória Bredoff

Rita Quadros e Vitória Bredoff Datas e horários: 5, 6 e 7 de abril, das 18h às 20h

5, 6 e 7 de abril, das 18h às 20h Inscrições: 10 a 24 de março, com 30 Vagas

10 a 24 de março, com 30 Vagas Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: Interessados a partir de 16 anos.

Interessados a partir de 16 anos. Link para inscrição: https://forms.gle/mJT7dtheWEvkDpLr7

Sinopse: Cada um dos encontros será composto pela exibição de um filme-documentário (os links serão disponibilizados durante cada encontro) que registra diferentes aspectos da luta feminista: diversidade sexual, raça, feminicídio, violência contra a mulher, moradia, saúde, educação e creche, seguido de um momento expositivo e roda de conversa. Além disso, a atividade contará com indicação bibliográfica e os textos serão disponibilizados em formato PDF para as participantes.

Oficina de dublagem

Coordenação: Thais Lucena

Thais Lucena Datas e horários:

Turma A: 6, 8, 13 e 15 de abril, das 10h às 12h

Turma B: 12, 14, 16 e 19 de abril, das 10h às 12h

6, 8, 13 e 15 de abril, das 10h às 12h 12, 14, 16 e 19 de abril, das 10h às 12h Inscrições: 10 a 24 de março, com 8 vagas por turma

10 a 24 de março, com 8 vagas por turma Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: Atrizes e atores interessados em aprender as ferramentas e técnicas da dublagem. A partir de 16 anos.

Atrizes e atores interessados em aprender as ferramentas e técnicas da dublagem. A partir de 16 anos. Materiais necessários: Computador conectado à internet, fone de ouvido, rede wifi

Computador conectado à internet, fone de ouvido, rede wifi Link do formulário: https://forms.gle/eC4WGLzNKM8p5Sfx5

Sinopse: A atividade oferecerá a atrizes e atores ferramentas para iniciar sua trajetória na área da dublagem compartilhando técnicas, dicas e outras informações relevantes sobre a técnica em desenhos, filmes e reality shows.

Oficina: fotografia básica – composição e enquadramento

Coordenação: Henrique

Henrique Datas e horários: 6, 8, 13 e 15 de abril, das 14h às 16h

6, 8, 13 e 15 de abril, das 14h às 16h Inscrições: 10 a 24de março, com 30 vagas

10 a 24de março, com 30 vagas Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: Fotógrafos iniciantes, a partir de 16 anos, ou qualquer pessoa interessada em fotografia. Não é necessário conhecimento prévio, mas é importante ter curiosidade sobre a fotografia.

Fotógrafos iniciantes, a partir de 16 anos, ou qualquer pessoa interessada em fotografia. Não é necessário conhecimento prévio, mas é importante ter curiosidade sobre a fotografia. Materiais necessários: câmera fotográfica ou celular com câmera.

câmera fotográfica ou celular com câmera. Link para inscrição: https://forms.gle/aQvtVi8DBHZkMe6p6

Sinopse: Esta oficina tem como objetivo apresentar os princípios básicos da fotografia digital e a importância da composição e do enquadramento como meios de expressão na linguagem fotográfica. O processo inclui apresentação de referências, exercícios práticos e análise de imagens.

Oficina – o inconsciente criativo: um estudo sobre atuação e vida

Coordenação: Patrícia Teixeira

Patrícia Teixeira Datas e horários: 6, 8, 13, 15 e 20 de abril, das 14h às 16h

6, 8, 13, 15 e 20 de abril, das 14h às 16h Inscrições: 10 a 24 de março, com 30 vagas

10 a 24 de março, com 30 vagas Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: Estudantes de teatro, de cinema, de vídeo, artistas e educadores e/ou profissionais de áreas afins.

Estudantes de teatro, de cinema, de vídeo, artistas e educadores e/ou profissionais de áreas afins. Link pra inscrição: https://forms.gle/P78Hu1wct6XUi4ZW6

Sinopse: A atividade propõe uma leitura simbólica da realidade cênica e performática, a partir dos conceitos junguianos como possibilidade de ampliação do olhar do ator/atriz no que concerne à sua atuação e os símbolos envolvidos na relação entre arte e vida, oferecendo uma possibilidade de apreensão de conteúdos inconscientes no processo criativo e no processo de vida.

Oficina: órgãos e astros | escrita de cinema & literatura

Coordenação: Ana Paula Ferraz e Julia Almeida Alquéres

Ana Paula Ferraz e Julia Almeida Alquéres Datas e horários: 9, 16, 23 e 30 de abril, das 14h às 16h

9, 16, 23 e 30 de abril, das 14h às 16h Inscrições: 15 a 28 de março, com 30 vagas

15 a 28 de março, com 30 vagas Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: Interessados a partir de 16 anos.

Interessados a partir de 16 anos. Link para inscrição: https://forms.gle/gzhEhVzgKxYkuib59

Sinopse: A experiência de um corpo no mundo é o ponto de partida dessa oficina de escrita para uma sondagem que mistura o texto literário e cinematográfico. Aberta a todas as pessoas interessadas numa experiência poética da escrita e nas relações entre imagem e palavra.

Oficina: o poder das narrativas em tempos crise

Coordenação: Adriana Campos e Caterina Rino (Collectivus de Leitura)

Adriana Campos e Caterina Rino (Collectivus de Leitura) Datas e horários: 12, 14 e 16 de abril, das 14h às 16h.

12, 14 e 16 de abril, das 14h às 16h. Inscrições: 15 a 28 de março, com 20 vagas

15 a 28 de março, com 20 vagas Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: Educadores, outros profissionais da educação das Redes Públicas de Ensino e Educação dos Municípios do Estado de São Paulo, mães, pais e/ou cuidadores.

Educadores, outros profissionais da educação das Redes Públicas de Ensino e Educação dos Municípios do Estado de São Paulo, mães, pais e/ou cuidadores. Link para o formulário: https://forms.gle/RmEhndLmK3u1hUBX7

Sinopse: A oficina reflete sobre as potências das trocas narrativas e sobre as estratégias possíveis para constituí-las no cotidiano familiar, escolar e/ou comunitário, entendendo que compartilhar experiências narrativas, literárias ou ordinárias é um dispositivo benéfico e oportuno em contextos de crise individual ou coletiva como as que vivenciamos na atualidade. A palavra, nestes contextos, é uma potente possibilidade de troca de afetos. Ler não passa somente pela capacidade de decodificação das palavras, atravessa e (re) constrói subjetividades, dá sentido ao uso da palavra.

Oficina: nós já conhecíamos a beleza antes dela existir:

Imagem e autoimagem do negro na arte e na cultura visual

Coordenação: Elidayana Alexandrino

Elidayana Alexandrino Datas e horários: 13, 15, 20 e 22 de abril, das 18h às 20h

13, 15, 20 e 22 de abril, das 18h às 20h Inscrições: 15 a 28 de março, com 30 vagas

15 a 28 de março, com 30 vagas Plataforma: Zoom

Zoom Público-alvo: A partir dos 16 anos, estudantes, professores, artistas e interessados em geral.

A partir dos 16 anos, estudantes, professores, artistas e interessados em geral. Link para o formulário: https://forms.gle/QS2yTZgDysn6NXgY9

Sinopse: A proposta do curso é apresentar a produção visual de artistas africanos e afrodescendentes, observar como contam suas próprias narrativas por meio de diferentes linguagens num movimento de valorização da cultura e beleza negra. De forma anacrônica analisar representações do negro ao longo da história, levantando aspectos do olhar colonial que contribui até os dias de hoje para manutenção dos estereótipos impregnados no inconsciente coletivo.