Secretário estima público de 100 mil pessoas no Santa Bárbara Rock Fest entre esta sexta e domingo

A sétima edição do Santa Bárbara Rock Fest deve reunir cerca de 100 mil pessoas nos três dias de evento, entre esta sexta-feira (23) e domingo (25), no Complexo Usina Santa Bárbara. A estimativa é do secretário municipal de Cultura, Evandro Felix.

Para ele, portanto, o número deve ser superior ao do ano passado, quando o festival reuniu 88 mil pessoas. Segundo Evandro, a estrutura cresceu para que o público possa aproveitar o evento da melhor forma possível.

O secretário de Cultura de Santa Bárbara, Evandro Felix, no estúdio da Zé FM.JPG – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

“Nós aumentamos nosso número de bares. Temos bares com operações maiores, bem como em quantidade. Além disso, nós aumentamos pontos e quantidade de banheiros. Nós possuímos, lá no complexo, tanto banheiros com estrutura de alvenaria como também nós fizemos a locação de cabines para serem espalhadas pelo Complexo Santa Bárbara”, disse o secretário nesta quarta, no programa Liberal no Ar, da Rádio Zé FM 76.3.

Também haverá linhas especiais de ônibus diretamente para o Rock Fest, com saídas do Terminal Urbano e retorno após o evento: 1h na sexta e no sábado, e 22h no domingo. A tarifa custa R$ 4,85.

O trajeto do retorno do Complexo Usina Santa Bárbara para os bairros será direcionados conforme a demanda para melhor atendimento aos usuários. “Por exemplo, se entrarem 20 pessoas no transporte público, o motorista terá o cuidado de levar cada um porta a porta”, afirmou Evandro.

Horários das linhas

Saídas do Terminal Urbano (esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, Centro):

Sexta-feira (23/8), às 18h30, 20h e 21h30

Sábado (24/8), às 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h e 21h30

Domingo (25/8), às 14h, 15h30, 17h, 18h30 e 20h

Retornos:

Sexta-feira (23/8), a 1h

Sábado (24/8), a 1h

Domingo (25/8), às 22h