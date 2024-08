Secretário diz que 7º Santa Bárbara Rock Fest foi um ‘marco’ e fala em ampliação

Público compareceu em peso nos três dias - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

O secretário de Cultura de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix, classificou a sétima edição do Santa Bárbara Rock Fest como um “marco na história do próprio festival” e citou até a possibilidade de uma ampliação. O evento ocorreu entre a última sexta-feira (23) e domingo (25), no Complexo Usina Santa Bárbara.

Segundo Evandro, até pessoas de outros estados marcaram presença no festival, que precisou superar um vendaval na tarde de último sábado, além de chuva. Mesmo assim, o público compareceu em peso nos três dias – o número ainda será divulgado pela Secretaria de Cultura – e prestigiou as apresentações.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“No sábado, a gente foi surpreendido com um vendaval, mas, graças a Deus, tudo se manteve em ordem, e nós conseguimos receber um público incrível no sábado para assistir aos dois shows, tanto do Raimundos quanto da banda Fresno”, disse o secretário em entrevista ao LIBERAL.

Ele também destacou que, na sexta, o show da turne de despedida do Sepultura atraiu caravanas para o complexo. Nesse dia, as pessoas também puderam ver de perto o Viper, entre outras bandas.

No domingo, o principal palco do Rock Fest, o “Terra”, recebeu Gloria e depois Pitty, que, de acordo com Evandro, encerrou a programação deste ano com um show “especial”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Ela entregou tudo no palco e fez a galera pular, se divertir e transformar o Complexo Usina Santa Bárbara num grande coral”, comentou.

Para o secretário, a edição 2024 reforça que o evento, de fato, está consolidado. “A sétima edição, de fato, foi especial, um marco na história do próprio festival e na história da nossa cidade. Foram dias de puro rock and roll no Complexo Usina Santa Bárbara”, afirmou.

“Ele [o Rock Fest] se tornou um evento de referência da nossa cidade, um evento de característica turística, e atrai um ótimo público em cada edição.”

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Para 2025, a ideia é melhorar ainda mais a estrutura, que já teve uma ampliação neste ano, com adição de banheiros e bares.

“O desafio para a próxima edição é como crescer, como ampliar, como receber mais público, como acomodar mais pessoas, como pensar numa programação diversificada nesse sentido”.