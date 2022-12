Secretário de Educação de Hortolândia traz a importância dos relacionamentos em novo livro

Fernando Moraes, Scarpa e Szafir no lançamento do livro - Foto: Denise Maher

Filósofo, professor e secretário de Educação de Hortolândia, Fernando Moraes faz um convite a investir nos relacionamentos em seu novo livro. “Sociedade do Vazio e o Poder Transformador dos Bons Afetos”, publicado pela editora Ubook, traz filosofia em uma escrita poética. O escritor Ignácio Loyola de Brandão assina o prefácio da obra.

Ao longo de 18 capítulos, Moraes leva o leitor a refletir sobre aquilo que ele enxerga como o vazio da sociedade contemporânea e o processo de desumanização. “O pertencimento passou a ser referenciado pelo ter e não pelo ser, definindo os iguais a partir de um critério material e não humanizante, que reconheça nossas diferenças, de qualquer ordem, e veja que há nelas muita dignidade e o quanto nos engrandece enquanto espécie. Percebo abismos que fomos construindo que deflagram um grande e sério problema de civilidade”, disse o filósofo ao LIBERAL.

Moraes contou que o livro, o oitavo de sua carreira, nasceu de uma preocupação com os esvaziamentos das relações humanas. “Nos atacamos por tudo, por pensar diferente, ter uma religião diferente, cor de pele, sexualidade e outras situações que sempre colocam um contra o outro. Por isso, vi a necessidade de refletir sobre o que acho ser a maior tarefa do século presente: cuidarmos uns dos outros, dos próximos, dos distantes e dos diferentes, tendo os bons afetos como poder transformador para esperançarmos dias melhores”, completou o escritor.

Com o objetivo de tornar a obra mais acessível, o autor misturou o olhar para a filosofia com uma escrita mais leve. “Quero falar de repertórios emocionais, usar os filósofos para falar sobre felicidade, alegria, vida boa, alteridade, respeito, solidariedade, generosidade, provocar as pessoas e ajudá-las a encontrar, em si, gestos de amor para dar sentido à vida e combater o vazio existencial que toma conta da humanidade. Esse é o objetivo deste livro”, afirma Moraes, que já está trabalhando em outros dois textos.

O prefácio foi escrito por Ignácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras e vencedor de vários prêmios, entre eles o Jabuti. “O prefácio do grande escritor Ignácio de Loyola Brandão foi um presente, um gesto de bom afeto, cheio de generosidade de alguém como ele que, em sua grandeza literária, acolheu com tanta verdade e sensibilidade o meu texto”, declarou Moraes.

A obra foi lançada em novembro na Livraria Cultura, no Galleria Shopping, em Campinas. O lançamento contou com a apresentação do ator Luciano Szafir e presença do jogador Gustavo Scarpa, que cresceu em Hortolândia e é conhecido nas redes sociais pela paixão pelos livros.

Com 136 páginas, “Sociedade do Vazio e o Poder Transformador dos Bons Afetos” custa R$ 50. Ele pode ser comprado no site da editora, o store.ubook.com, ou então nos principais e-commerces. A obra também foi lançada em formato de audiobook, com narração do ator Eriberto Leão, e está disponível no aplicativo Ubook.