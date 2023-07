SB recebe lançamento de livro sobre envelhecimento saudável nesta quinta-feira

Nos tempos de enfermeira, autora do livro atendeu pacientes idosos e sempre prezou pela qualidade de vida deles.

O envelhecimento saudável é tema do livro ‘Envelhecer com sabedoria’, da autora Ione Rogato, que terá evento de lançamento nesta quinta-feira (20), das 16h às 19h, no Mercadão da Cidade, em Santa Bárbara d’Oeste. Aos 73 anos, a enfermeira aposentada retorna ao município que morou por onze anos para rever amigos e distribuir autógrafos aos que prestigiarem seu primeiro trabalho publicado.

Ione Rogato morou em Santa Bárbara e fará lançamento da obra com sessão de autógrafos no Mercadão da Cidade – Foto: Divulgação

A temática da obra aborda o envelhecimento em diferentes perspectivas, que vão das transformações do corpo ao sentimento de ser considerado uma pessoa velha. Nos tempos de enfermeira, Ione atendeu pacientes idosos e sempre prezou pela qualidade de vida deles. Para ela, é necessário viver bem todas as etapas.

“O envelhecimento que acontece depois dos 60, 65 anos, é uma fase assustadora para muitas pessoas que não se prepararam. Eu costumo dizer que a gente precisa viver bem todas as etapas da vida para que possamos envelhecer bem. Nós, idosos, temos a obrigação de aprender pelo menos uma coisa nova por dia, que seja uma palavra, mas temos que aprender”, disse ao LIBERAL.

Ione Rogato viveu em Santa Bárbara d’Oeste entre os anos de 1988 e 1999, período em que foi enfermeira-chefe na Secretaria Municipal de Saúde e deu aulas no curso técnico de enfermagem da Escola Estadual Comendador Emílio Romi. A autora sente carinho ao recordar os tempos vividos na cidade.

“Voltar para a cidade onde meus filhos passaram a infância e boa parte da juventude está me trazendo uma sensação muito boa, muito prazerosa. O que estou sentindo por parte das pessoas que eu conheço e convivi enquanto morei aqui é que estou sendo acolhida com muito carinho, isso me deixou feliz e emocionada em ver que, quando a gente ama, a distância e o tempo não alteram esse sentimento. É muito gratificante”, celebrou.

Viúva, a enfermeira aposentada mora atualmente com seu filho, no Canadá. Ela afirma sempre ter tido apreço pela escrita, mas que a relação ficou mais estrita após a mudança, já que não falava inglês e não tinha com quem conversar. No entanto, o hábito de escrever sempre foi encarado como um hobby.

“Eu sempre li muito e escrevi muito, eu escrevo muita coisa. Sobre tudo eu escrevo, se vejo uma árvore bonita eu escrevo algo sobre o que enxerguei, sobre o pôr do sol, uma criança brincando, coisas soltas, sem consequência. Escrever para mim sempre foi bom”, completou.

‘Envelhecer com sabedoria’ tem o prefácio escrito pelo bispo diocesano de Caraguatatuba, Dom José Carlos Chacorowski, e possui 80 páginas. A versão física do livro pode ser adquirida no site da editora Terra Redonda, que publicou a obra, por R$ 30, enquanto a edição virtual (ebook), custa R$ 15. *Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira