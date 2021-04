Saxofonista Hilquias Alves emociona pacientes e funcionários no HM

“As músicas que ele executou aqui no HM deixaram todos emocionados”, disse superintendente da Fusame – Foto:

O musicoterapeuta e saxofonista Hilquias Alves esteve no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, onde realizou voluntariamente uma apresentação para os pacientes e funcionários, nesta quinta-feira (22).

Ele entoou diversas canções na área externa do hospital, em frente à recepção da internação, segundo divulgou a assessoria de imprensa da prefeitura.

Esta não foi a primeira passagem do musicoterapeuta pela cidade. Há cerca de um mês, o LIBERAL noticiou apresentações no mesmo hospital e no Hospital São Francisco. Na ocasião, o profissional contou sua história de vida à reportagem e disse manter uma rotina com apresentações em mais de 30 unidades de saúde da região há mais de uma década.

“Ficamos muito felizes com a apresentação do Hilquias, as músicas que ele executou aqui no HM deixaram todos emocionados; é um trabalho que merece toda nossa admiração e respeito”, declarou o superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Eduardo Pramparo.