Sarau literário ‘Poetiza-me’ será realizado nesta quarta em Americana

A 1ª edição do sarau literário “Poetiza-me” será realizada nesta quarta-feira (24), em Americana. O evento será no Porão Skate Park, localizado na Rua Vital Brasil, 386, e reúne a arte e a poesia popular em um só lugar.

O “Poetiza-me” nasceu como um clube juvenil na escola João XXIII em 2018. A provocação inicial era provar que dentro de todos existe poesia, mesmo que a maioria ainda nem soubesse o que era.

A jornada do clube consistiu em demonstrar que todos fazem parte da poesia e que são capazes de fazer as suas próprias, seja recitando, escrevendo, dançando, desenhando ou até mesmo em silêncio.

Agora, com a primeira edição fora do espaço escolar, o “Poetiza-me” tem o intuito de reunir pessoas com interesses em comum com a literatura e suas diversas manifestações culturais, fomentando a diversidade multicultural de Americana.

Com o mote “venha ver a poesia ganhar espaço”, o sarau leva como objetivo a oferta de um espaço para que todos possam expor “o lado mais sensível da alma”.

O evento tem entrada gratuita e terá participação do DJ Maccedo e exposição do Vida Torta. O local dispõe ainda de opções de lanches e bebidas.