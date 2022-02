São Vicente apoia reforma do Teatro Manoel Lyra

Com o investimento de R$ 63 mil, obra garantiu mudanças que garantem mais segurança e facilidade no transporte de carga ao local

A reforma do Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, para garantir segurança e facilidade no transporte de cargas contou com uma parceira da rede de Supermercados São Vicente. As obras ocorreram entre outubro de 2021 e fevereiro deste ano.

Com o investimento de R$ 63 mil reais, foram instaladas novas escadas, rampa e um espaço dedicado para a entrada de materiais cenográficos.

Lei municipal prevê repasse de patrocínios e, em contrapartida, dar publicidade às empresas parceiras – Foto: Divulgação

Todas as mudanças realizadas garantem mais segurança e facilidade no transporte de cargas, cases e objetos pesados que precisam ser carregados e descarregados por caminhões.

A parceria entre a prefeitura e a rede de mercado foi possível por meio da lei municipal n° 3.807/2016, que autoriza o Poder Executivo a receber patrocínios para a realização de atividades, serviços e eventos públicos em Santa Bárbara com encargo de divulgar e dar publicidade aos patrocinadores.

“Para o São Vicente é sempre importante apoiar locais que ofereçam cultura com comodidade para a população. O Teatro está ao lado da nossa loja no centro da cidade e isso deixa a ação ainda mais especial”, comentou o diretor presidente do São Vicente, Marcos Cavicchiolli, em nota encaminhada para a imprensa.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo do município, a repartição vem buscando firmar parcerias para viabilizar a realização de ações que geram visibilidade.

“Trata-se de uma maneira sustentável de garantir que a população seja beneficiada com melhorias nos equipamentos públicos e realização de eventos”, avaliou o secretário Evandro Félix, em nota.