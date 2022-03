Santa Bárbara d’Oeste vai investir R$ 130 mil na contratação de artistas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai investir R$ 130 mil na contratação de 95 artistas das mais diversas expressões artísticas, em diferentes formatos. O município lançou na sexta-feira (19) um novo Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Artistas e Grupos Artísticos.

As inscrições devem ser feitas até 19 de abril pelo culturasbo.com/credenciamentodeartistas. O credenciamento estará em vigor até 30 de dezembro de 2022 e contemplará eventos pré-programados ou que a prefeitura apoie caso haja necessidade, tanto presenciais quanto no formato on-line.

O edital engloba apresentações, intervenções e exposições artísticas nos diferentes gêneros da música, artes visuais, teatro, circo, literatura, narrativa oral, dança, patrimônio material e imaterial, cultura popular e cultura urbana.

Eles podem estar estruturados como individual, dupla, trio, quarteto, quinteto, sexteto ou mais, orquestra, corporação musical e fanfarra marcial. As atividades poderão ser realizadas em equipamentos culturais, parques, praças e áreas de bem-estar e lazer, em classificação indicativa livre, 10 anos, 12 anos, 14 anos ou 16 anos.

Podem participar artistas e grupos artísticos, com ou sem formação acadêmica ou registro no órgão de classe.

PROCESSO

Para as novas inscrições, a prefeitura deverá, até o dia 10 do mês subsequente – contado da data do protocolo-, analisar o respectivo pedido de credenciamento, sendo reservado aos artistas interessados o prazo de cinco dias para a apresentação de eventual recurso.

Após a homologação do resultado e da publicação da lista de credenciados até 10 de outubro de 2022, poderão ser recebidos, a qualquer momento, propostas de novas inscrições de interessados no presente credenciamento.

Trata-se de uma ação proposta no Plano Municipal de Cultura, elaborado pelo Conselho Municipal de Política Cultural, aprovado pela Lei Municipal nº 3.943, de 9 de junho de 2017 e visa a proteger e estimular a diversidade das expressões culturais no município, em consonância com as suas Diretrizes da Política Cultural.

Para mais informações, o artista pode entrar em contato via e-mail credenciamentodeartistas@santabarbara.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3464.9424. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

DÚVIDAS

O edital exige documentos e comprovações que podem gerar dúvidas na emissão e organização. Por conta disso, a Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste vai promover encontros para tirar dúvidas e mentoria por agendamento prévio.

“Nosso tira-dúvidas busca aproximar a secretaria dos artistas, demonstrar os caminhos para expedir documentos e estimular a qualificação da classe”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Confira datas e locais: