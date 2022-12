Santa Bárbara terá shows de Nando Reis e Vitor Kley na Virada SP

Prefeitura anunciou novos nomes da programação do evento gratuito; veja os horários das principais atrações

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou os horários e as atrações principais da Virada SP, que acontece nos dias 10 e 11 de dezembro.

Nando Reis e a banda Colomy, Vitor Kley e Francisco, el Hombre integram a programação do palco do Complexo Usina Santa Bárbara, além dos já anunciados Pitty, Chico César e Geraldo Azevedo.

O prefeito Rafael Piovezan (PV) anunciou a line-up principal na rádio Santa Bárbara FM 95.9, da prefeitura, na manhã desta sexta-feira (2).

O show de Chico César e Geraldo Azevedo será às 22h do sábado (10). À meia-noite, sobe ao palco o cantor Vitor Kley. No domingo (11), a banda Colomy se apresenta ao lado de Nando Reis às 15h, seguido pela banda Francisco, el Hombre, às 17h. Uma das principais atrações do evento, Pitty deve subir ao palco às 19h30.

Toda a programação é gratuita. Além das atrações no Complexo Usina Santa Bárbara, também haverá apresentações de diversas vertentes artísticas no Teatro Municipal Manoel Lyra, na Estação Cultural e na Praça Central.