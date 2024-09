Santa Bárbara terá mostra de teatro e oficinas gratuitas a partir deste sábado

A 9° edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara começa neste sábado (21), em diferentes pontos da cidade de Santa Bárbara d´Oeste. Além de 21 apresentações culturais abertas ao público, o evento contará com três oficinas gratuitas no Espaço Cia Arte-Móvel. As inscrições estão abertas pelo site www.mostracena barbara.com.br com vagas limitadas.

A primeira oficina, “Vivência em Viewpoints”, será neste domingo (22), das 10h às 12h, com orientação da atriz e pesquisadora Miriam Rinaldi. A oficina contará com exercícios práticos que exploram os principais conceitos de viewpoints, como a percepção de tempo e espaço. Viewpoints é uma técnica de improvisação criada na década de 70, em Nova Iorque, pela bailarina e coreógrafa Mary Overlie e desenvolvida pela SITI Company.

“Introdução ao Teatro de objetos” é a segunda oficina. Ela acontecerá nos dias 25 e 26, das 14h às 17h, pela orientação de Sandra Vargas, uma das diretoras do Grupo Sobrevento. Nessa oficina serão apresentados os princípios básicos do teatro de objetos, dando uma função poética ao objeto sem transformar a sua natureza.

O espetáculo Canta Curumim será apresentado neste sábado, às 8h30, no Centro de Memórias – Foto: Divulgação

Para a inscrição terão prioridade os jovens marionetistas, atores, dançarinos, artistas plásticos, cineastas, video-makers, professores e interessados em teatro, nesta ordem.

A última oficina “IMPRO- Introdução ao Teatro de Improviso e Dramaturgia Espontânea”, terá orientação do artista Cláudio Amado, das 9h às 12h. A ideia da oficina é apresentar os princípios da dramaturgia espontânea através da metodologia do teatro de improvisação (Impro).

O evento terá acesso para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes, a tradução simultânea em libras e audiodescrição, além de um espaço para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) dentro do Teatro Manoel Lyra. Essas acessibilidades acontecerão em todas as sessões, e pelo site www.mostracenabarbara.com.br as pessoas podem manifestar essa necessidade.

PROGRAMAÇÃO.

Serão nove dias de programação cultural. Neste sábado, primeiro dia, a programação começa às 8h, no Centro de Memórias com intervenções circenses. O evento continua ao logo do dia com apresentações de canto, dança, circo e teatro lambe-lambe.

Veja a programação completa abaixo:

1º dia

DIA 21/09 | SÁBADO

LOCAL: CENTRO DE MEMÓRIAS – Endereço: Rua João Lino, 362, Centro

PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA

8h | Intervenções Circenses | MB Circo | São Pedro/SP

8h30 – Bloco 1

Canta Curumim | Sandro Livahck

Pocket Show | MB Circo | São Pedro/SP

K-pop | LunAtics e ICON-E | Santa Bárbara d’Oeste/SP

9h | Teatro Lambe-Lambe – Espaço Sideral | Cia Gramelô de Teatro | Santa Bárbara d’Oeste/SP

9h10 | Teatro Lambe-Lambe – Histórias de Assombrar | Cia Luzes e Lendas | Santa Bárbara d’Oeste/SP

9h30 | Intervenções Circenses | MB Circo | São Pedro/SP

10h30 – Bloco 2

Pocket Show | MB Circo | São Pedro/SP

Espetáculo: Ovo da Cuca | Desembargadores do Furgão | São Paulo/SP – Classificação: Livre

DIA 21/09 | SÁBADO |

LOCAL: ESPAÇO ARTE-MÓVEL – Endereço: Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol

ENCONTRO DE PARTILHA

15h30 | “Sobre-viver em Grupo”

Mediação: Andreia Almeida | Cia Circo Navegador | São Sebastião/SP

DIA 21/09 | SÁBADO |

LOCAL: CEU DAS ARTES – Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2

ESPETÁCULO: 20h | Arraigada – a saga popular de uma heroína | Coletivo Peneiras | Piracicaba/SP Classificação: 12 anos

2º dia

DIA 22/09 | DOMINGO

LOCAL: ESPAÇO ARTE-MÓVEL – Endereço: Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol

OFICINA PRÁTICA: 10h às 12h | Vivência em Viewpoints

Orientação: Miriam Rinaldi | São Paulo/SP

Inscrições: www.mostracenabarbara.com.br

Classificação: 16 anos

DIA 22/09 | DOMINGO

LOCAL: CEU DAS ARTES – Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2

ESPETÁCULO: 20h | Seja como flor: Por que deixamos o mundo nas mãos dos maus?| Grupo Andaime de Teatro | Piracicaba/SP – Classificação: 14 anos

3º dia

DIA 23/09 | SEGUNDA-FEIRA

LOCAL: CEU DAS ARTES – Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2

ESPETÁCULO: 10h | Lendas da Mata | Grupo de Teatro Mirabolantes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

DIA 23/09 | SEGUNDA-FEIRA |

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA” – Endereço: Rua João XXIII, 61, Centro

ESPETÁCULO: 14h | A Evolução dos Bichos | Grupo Bota Fulô | São Paulo/SP – Classificação: Livre

DIA 23/09 | SEGUNDA-FEIRA |

LOCAL: CEU DAS ARTES (Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2)



ESPETÁCULO: 20h | Show de Variedades Ilícitas | Klaus Arrependimentos Artísticos | São José dos Campos/SP -Classificação: 16 anos

4º dia

DIA 24/09 | TERÇA-FEIRA

LOCAL: CEU DAS ARTES – Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2

ESPETÁCULO: 14h | Zuri e o pé de dendê | Coletivo Peneiras | Piracicaba/SP – Classificação: Livre

DIA 24/09 | TERÇA-FEIRA

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA” – Endereço: Rua João XXIII, 61, Centro

ESPETÁCULO: 20h | As Três Marias | Dupla Companhia | Tatuí/SP – Classificação: 14 anos

5º dia

DIA 25/09 | QUARTA-FEIRA

LOCAL: PRAÇA “ROSSI ARMÊNIO” – Endereço: Rua Adolfo Lutz, Jardim Europa

ESPETÁCULO: 10h | A Rua, a Lama e a Santa | Carroça Teatral | Sete Lagoas/MG – Classificação: Livre

DIA 25/09 | QUARTA-FEIRA

LOCAL: ESPAÇO ARTE-MÓVEL – Endereço: Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol

OFICINA PRÁTICA: 14h às 17h | Introdução ao Teatro de objetos

Orientação: Sandra Vargas | Grupo Sobrevento | São Paulo/SP

Inscrições: www.mostracenabarbara.com.br

Classificação: 14 anos

DIA 25/09 | QUARTA-FEIRA

LOCAL: CEU DAS ARTES – Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2

ESPETÁCULO: 20h | Pinocchio – Olhos de Madeira | Cia Arte-Móvel | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

6º dia

DIA 26/09 | QUINTA-FEIRA

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA” – Endereço: Rua João XXIII, 61, Centro

ESPETÁCULO: 10h | Pérsia | Grupo Sobrevento | São Paulo/SP – Classificação: 14 anos

DIA 26/09 | QUINTA-FEIRA

LOCAL: ESPAÇO ARTE-MÓVEL – Endereço: Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol

OFICINA PRÁTICA (continuação): 14h às 17h | Introdução ao Teatro de objetos

Orientação: Sandra Vargas | Grupo Sobrevento | São Paulo/SP

Inscrições: www.mostracenabarbara.com.br

Classificação: 14 anos

DIA 26/09 | QUINTA-FEIRA

LOCAL: CEU DAS ARTES- Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2

ESPETÁCULO: 14h | Patchamama | Mariza Basso Formas Animadas | Bauru/SP – Classificação: 14 anos

DIA 26/09 | QUINTA-FEIRA |

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA” – Endereço: Rua João XXIII, 61, Centro

ESPETÁCULO: 20h | Pérsia | Grupo Sobrevento | São Paulo/SP – Classificação: Livre

7º dia

DIA 27/09 | SEXTA-FEIRA

LOCAL: CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA “PROF. LÉO SALLUM” – Endereço: Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

ESPETÁCULO: 10h | Alinhavando | NAC – Núcleo Artístico Corpus | Santa Bárbara d’Oeste/SP -Classificação: Livre

DIA 27/09 | SEXTA-FEIRA

LOCAL: CEU DAS ARTES – Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2

ESPETÁCULO: 14h | O Mundo em Extinção | Cia Bambolina | Paraguaçu Paulista/SP – Classificação: Livre

DIA 27/09 | SEXTA-FEIRA

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA” – Endereço: Rua João XXIII, 61, Centro

ESPETÁCULO: 20h | Candelária | Trupe Investigativa Arroto Cênico | Nova Iguaçu/RJ – Classificação: 14 anos

8º dia

DIA 28/09 | SÁBADO

LOCAL: PRAÇA “FIORAVANTE FURLAN” – Endereço: Rua do Manganês, no Mollon

ESPETÁCULO: 10h | Mães em obra| Cia Vem Vento | Araçatuba/SP – Classificação: Livre

DIA 28/09 | SÁBADO

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA” – Endereço: Rua João XXIII, 61, Centro

ESPETÁCULO: 16h | Lara e o Pássaro| Alvorada Cultural | Santos/SP – Classificação: Livre

DIA 28/09 | SÁBADO

LOCAL: CEU DAS ARTES – Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2

ESPETÁCULO: 20h | 50± O Game da Memória| Grupo Tescom | Santos/SP – Classificação: 12 anos

9º dia

DIA 29/09 | DOMINGO

LOCAL: ESPAÇO ARTE-MÓVEL – Endereço: Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol

OFICINA PRÁTICA: 09h às 12h | IMPRO – Introdução ao Teatro de Improviso

Orientação: Cláudio Amado | Rio de Janeiro/RJ

Inscrições: www.mostracenabarbara.com.br

Classificação: 14 anos

DIA 29/09 | DOMINGO

LOCAL: PARQUE DOS IPÊS – Endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte

ESPETÁCULO: 16h | Festa! Dom Quixote Sonhador, Sancho Governador | Cia Circo Navegador | São Sebastião/SP – Classificação: Livre

DIA 29/09 | DOMINGO

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA” – Endereço: Rua João XXIII, 61, Centro

ESPETÁCULO: 20h | Maria Peregrina | Cia Teatro da Cidade | São José dos Campos/SP – Classificação: 12 anos

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira