Santa Bárbara tem 492 vagas abertas para 21 oficinas culturais gratuitas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste tem 492 vagas disponíveis para 21 oficinas culturais gratuitas, por meio do programa “Escola de Artes – Caminhos da Cultura”. Segundo a administração, as aulas começam nesta segunda-feira (12). Mesmo assim, as inscrições, que tiveram início em 10 de julho, seguirão abertas para a população.

Ballet é uma das oficinas oferecidas – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

As oficinas são: amigurumi, arte em feltro, ballet baby class, ballet infantil, canto, capoeira, contação de histórias (básico e intermediário), crochê, dança K-pop, estudos de obras literárias e redação para vestibulandos, fotografia, pintura em óleo sobre tela, pintura em tecido, plantas alimentícias não convencionais, produção no audiovisual, ritmos, teatro para crianças (básico e intermediário), teatro para jovens e violão.

As aulas ocorrem nos centros culturais Léo Sallum e Tricânico, CEU (Centros de Artes e Esportes Unificados) das Artes, Biblioteca Central, Casa do Artesão, Centro de Memórias e Museu da Imigração.

As inscrições poderão ser feitas presencialmente nos espaços culturais, até todas as vagas serem preenchidas, de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h às 17h. Para participar, não é necessário ser morador de Santa Bárbara.

Caso o interessado esteja impedido de comparecer para se inscrever nos dias e horários estabelecidos, a inscrição poderá ser feita por um representante.

Ao todo, haverá 53 turmas. As novidades deste ano serão as oficinas de produção no audiovisual, fotografia, canto, violão, ritmos e dança K-pop.

Oficinas do Caminhos da Cultura:

Amigurumi (a partir de 12 anos)

Arte em feltro (a partir de 12 anos)

Ballet baby class (para crianças de 5 e 6 anos)

Ballet infantil (para crianças de 7 a 9 anos)

Canto (de 7 a 12 anos)

Capoeira (a partir dos 6 anos)

Contação de histórias básico e intermediário (a partir dos 16 anos)

Crochê (a partir dos 12 anos)

Dança K-pop (a partir dos 12 anos)

Estudos de obras literárias e redação (para vestibulandos)

Fotografia (a partir dos 16 anos)

Plantas alimentícias não convencionais (a partir dos 16 anos)

Pintura em óleo (a partir dos 12 anos)

Pintura em tecido (a partir dos 12 anos)

Produção no audiovisual (a partir dos 12 anos)

Ritmos/dança (a partir de 12 anos)

Teatro para crianças (de 8 a 11 anos)

Teatro para jovens (de 12 a 15 anos)

Violão (para crianças, jovens e adultos)

Espaços culturais:

Biblioteca “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Biblioteca Central) – 3455-2619

Rua Campos Sales, 70, Centro

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” – 3455-7000

Rua João Lino, 362, Centro

CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão” – 3458-5868

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” – 3457-4627

Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux” – 3454-0331

Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conjunto Habitacional Roberto Romano

Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” – 3455-7000

Rua João Lino, 362, Centro

Museu da Imigração – 3455-5082

Rua João Lino, 371, Centro

Os contatos dos equipamentos culturais também possuem canal de atendimento via WhatsApp.

Oficina de Teatro para Adultos

A prefeitura também mantém abertas as inscrições para a Oficina de Teatro para Adultos, destinada a pessoas a partir dos 16 anos com ou sem experiência. As aulas gratuitas serão ministradas no Teatro Municipal Manoel Lyra, a partir de 19 de agosto.

Os interessados deverão fazer a inscrição presencialmente no teatro (Rua João XXIII, 61, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h às 17h.

Na impossibilidade de comparecer ao local, a pessoa interessada poderá entrar em contato pelo telefone (19) 3464.9424 ou então pelo e-mail almir.pugina@santabarbara.sp.gov.br.

As aulas vão acontecer sempre às segundas-feiras, das 19h às 22h, com término previsto para 2 de dezembro deste ano.