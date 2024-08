Sétima edição do festival contou com 223 atrações, incluindo Sepultura, Fresno e Pitty

A 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest, realizada no último fim de semana no Complexo Usina Santa Bárbara, reuniu um público rotativo de 80 mil pessoas, de acordo com Secretaria de Cultura. Além disso, o evento movimentou R$ 1,3 milhão ao longo dos três dias.

Durante o festival, 41 bandas se apresentaram nos seis palcos do Rock Fest. Entre as atrações principais que tocaram no Palco Terra estão Sepultura, que exibiu sua turnê de despedida e atraiu caravanas, assim como Fresno, Pitty, Viper, Raimundos e Gloria.

Santa Bárbara Rock Fest reuniu 80 mil pessoas ao longo dos três dias de evento – Foto: Rock Fest/Divulgação

O dinheiro movimentado no Rock Fest foi oriundo da praça de alimentação, venda de bebidas, estacionamento solidário e Vila do Rock. Segundo o município, foram gerados cerca de 400 postos de trabalho para o evento.

Ao LIBERAL, o secretário de Cultura de Santa Bárbara, Evandro Felix celebrou a realização do festival.

“A 7ª edição, de fato, foi especial, um marco na história do próprio festival e na história da nossa cidade. Foram dias de puro rock and roll no Complexo Usina Santa Bárbara”, disse.

“Ele [o Rock Fest] se tornou um evento de referência da nossa cidade, um evento de característica turística, e atrai um ótimo público em cada edição”, completou Evandro.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.