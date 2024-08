Santa Bárbara Rock Fest inicia nesta sexta com gravação de clipe do Viper e despedida do Sepultura

Noite do heavy metal abre palco principal do festival, que será realizado até domingo, com entrada gratuita

A edição de 2024 do Santa Bárbara Rock Fest começa nesta sexta-feira (23), ao som de heavy metal no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. A partir das 20h30, o Palco Terra, que é o principal do evento, recebe a banda Viper, que fará gravação de um videoclipe no festival. Mais tarde, às 23h30, o Sepultura entra em ação para apresentar sua turnê de despedida ao público da região. A entrada é gratuita.

Uma das precursoras do gênero no País, a banda Viper foi formada em 1985 e promete um show especial para o Rock Fest. Um dos pontos altos da apresentação será a gravação do videoclipe de “Timeless”, música que faz parte do álbum de mesmo nome, lançado no ano passado.

Americanense Kiko Shred, à esquerda, fala sobre expectativa para show no Rock Fest – Foto: João Leão/Divulgação

Entre os integrantes da banda está o guitarrista americanense Kiko Shred. Ao LIBERAL, o músico falou sobre a expectativa para a gravação, que tem o objetivo de interagir com os fãs do grupo.

“Este clipe já estava nos planos há um bom tempo. A ideia do clipe de “Timeless” é ter uma interação com o público. Vamos reunir fotos de fãs, fotos antigas, fotos atuais e também o vídeo da apresentação no Rock Fest, em Santa Bárbara. Acreditamos ser uma boa oportunidade para capturar cenas da banda ao vivo”, disse.

Além das músicas do último trabalho, o repertório do Viper apresentará, na íntegra, o álbum “Theatre of Fate”, lançado em 1989. Essa é uma forma de comemorar os 35 anos do lançamento do disco. De acordo com Kiko, o álbum projetou a banda internacionalmente, especialmente no Japão.

Tocando ‘em casa’

Kiko reforça, ainda, que se apresentar “em casa” é motivo de alegria. “Com certeza tem um gosto especial, principalmente porque o rock é muito forte aqui na região e o Rock Fest se tornou um dos maiores festivais do Estado de São Paulo. Estão todos convidados, vai ser uma grande celebração ao rock e todas as suas vertentes”, finalizou.

Despedida do Sepultura

O encerramento da noite de heavy metal fica por conta do Sepultura, que se apresenta na turnê “Celebrating Life Through Death”, marcada pelos 40 anos da banda brasileira e pela despedida dos palcos de um dos maiores grupos do gênero em todo o planeta.

A banda Sepultura – Foto: Divulgação

Liderado atualmente pelas guitarras de Andreas Kisser e a vocais do norte-americano Derrick Green, o Sepultura vive a segunda etapa brasileira da turnê de despedida após passar por outros países da América Latina. Ainda neste ano, a banda passará pelos Estados Unidos e pela Europa.

Em 2022, o Sepultura se apresentou no Rock Fest, ainda com o baterista Eloy Casagrande, que neste ano passou a integrar a banda norte-americana de Nu Metal Slipknot. Em seu lugar, para a turnê de despedida, foi contratado Greyson Nekrutman, de apenas 22 anos e que tem recebido elogios dos companheiros de banda.

“Muito feliz em celebrar 40 anos da banda no Santa Bárbara Rock Fest, na turnê de despedida que está passando pelo mundo. Muito feliz em voltar à cidade nesse momento de celebração. Espero ver todo mundo lá, para curtir e celebrar toda a carreira do Sepultura”, disse Andreas Kisser ao LIBERAL.

*Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira.