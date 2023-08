Santa Bárbara Rock Fest espera receber até 50 mil pessoas

Festival começa nesta sexta, com três dias de muita música e bandas que marcaram a história do gênero, como CPM 22, Detonautas e Paralamas do Sucesso

O Santa Bárbara Rock Fest tem início nesta sexta-feira (25), atraindo os roqueiros da região para um final de semana inteiro de muita música.

O festival tem expectativa de receber até 50 mil pessoas durante os três dias de evento, que contará com headliners (atrações principais) que marcaram a história ou que estão em ascensão no rock nacional. O evento é gratuito e ocorre no Complexo Usina Santa Bárbara.

“Todos os dias terão fãs acalorados para ver as bandas que vão se apresentar. Então, a expectativa, de fato, é que a gente tenha casa lotada todos os dias”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Além de contar com bandas autorais de diferentes vertentes do rock, indo desde o pop rock até o heavy metal, o festival terá duas atrações principais por dia de evento.

O Santa Bárbara Rock Fest começa esta sexta-feira e tem final de semana repleto de música e headliners que marcaram a história do rock – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Os headliners do primeiro dia são as bandas de death metal Crypta e a nostálgica CPM 22. No sábado, o público curte junto ao Supercombo e Biquíni. Para encerrar, no domingo (27), os Detonautas Roque Clube e Os Paralamas do Sucesso.

“A gente tem bandas que fizeram muito sucesso nos anos 1990, bem como artistas que hoje estão no cenário musical em evidência, como é o caso do Supercombo e da banda Crypta”, disse Evandro. A escolha dos headliners partiu da sugestão do próprio público nas redes sociais do festival.

Atração principal desta sexta-feira, Badauí, vocalista do CPM 22, elogiou a completude e gratuidade do festival.

“A ansiedade é muito grande, estamos muito bem agora, com a turnê já finalizando, fazendo muito show. A banda está em uma baita pegada, então sugiro irem lá conferir, não só o CPM 22, mas todo o evento”.

Em entrevista ao LIBERAL, Tico Santta Cruz, do Detonautas, destacou a importância do Rock Fest em dar oportunidade e colocar bandas autorais em foco. São mais de 20 grupos que sobem aos palcos do festival durante o final de semana.

“As bandas autorais oxigenam em criatividade o próprio cenário. Então, a gente fica muito feliz em poder participar e incentivar festivais que dão oportunidade para novos artistas”, disse Tico.

A banda Detonautas Roque Clube se apresenta no último dia do evento – Foto: João Portugal / Divulgação

Durante a passagem da banda pelo festival, além de canções que os fãs do Detonautas costumam pedir no set list, os maiores hits serão contemplados para o envolvimento de todo o público presente. O lançamento mais recente do grupo, a música “Aposta”, também estará no repertório.

“Acho que é possível debater qualquer assunto com respeito, com responsabilidade, e apostar no amor, na forma de olhar para o próximo. Então, isso é estar na contramão do mundo, você não embarcar nessa onda de ódio generalizada e buscar um caminho mais saudável”, contou o vocalista sobre a nova composição da banda.

Além dos Detonautas, encerrando o festival, a banda Os Paralamas do Sucesso apresenta o show da turnê “Paralamas Clássicos”, com o repertório repleto de sucessos do grupo, que já tem décadas de trajetória.

Com 40 anos de carreira, Os Paralamas do Sucesso sobe ao palco para encerrar o festival com seus maiores sucessos – Foto: Divulgação

“Desde sempre o que mais nos motiva é o amor pela música. Isto nos une e motiva, mesmo após 40 anos”, disse o baterista João Barone.

ESPAÇO

Os galpões do Complexo Usina Santa Bárbara estarão abertos ao público, integrando o recinto do evento nesta edição. Eles passaram por reformas e adequações para receber a estrutura do festival.

O primeiro galpão do complexo receberá o Palco Gig, além da ativação Momento Rockstar. O segundo será uma área totalmente ocupada pelo Espaço Energia Criativa, com 30 expositores dedicados ao universo do rock expondo e comercializando produtos com essa temática.

“O Santa Bárbara Rock Fest vem crescendo a cada edição e a gente está precisando ocupar novos espaços na Usina Santa Bárbara. Para viabilizar o melhor conforto do nosso público, criar mais áreas cobertas dentro do evento, o município fez um investimento direto”, disse o secretário Evandro Felix.