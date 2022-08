Santa Bárbara Rock Fest começa nesta sexta

48 bandas de diversas vertentes do rock’n’roll passarão pelos palcos do evento ao longo do final de semana

Sábado, às 21h, a Ratos de Porão apresenta turnê de 40 anos de carreira e seu novo álbum, “Necropolítica” - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste - Divulgação

O Santa Bárbara Rock Fest, que acontece nesta sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28), apresenta uma programação com 48 bandas que passam por várias vertentes desse estilo musical. O festival será no Complexo da Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

As atrações principais do evento já trazem diferentes estilos do rock – Nenhum de Nós (pop rock), Ratos de Porão (punk hardcore), Sepultura (metal), Di Ferrero (pop rock alternativo) e Maneva (Pop Rock e Reggae). Além desses grandes nomes do rock nacional, a programação conta ainda com atrações locais e de outras cidades, que foram escolhidas após se inscreverem.

Há representantes de estilos como pop rock, classic rock, rock alternativo, heavy metal, hard rock, ska rock, hard core, folk rock, rock instrumental, indie rock, rockabilly, entre outros. A line-up completa está disponível no www.rockfest.culturasbo.com.

O Santa Bárbara Rock Fest chega à sua 5ª edição consolidado em público e com uma megaestrutura, com os palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”. O festival é uma realização do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio de patrocinadores da iniciativa privada.

PROGRAMAÇÃO. Hoje, o Rock Fest começa às 18h. A abertura do evento ficará por conta da OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara), que trará um repertório com clássicos do rock.

Neste primeiro dia, o headliner (atração principal) é a banda gaúcha Nenhum de Nós. Com mais de 35 anos de carreira, o grupo é dono de sucessos como “Camila Camila”, “Astronauta de Mármore”, “Vou Deixar Que Você Se Vá” e “Paz e Amor”. Nenhum de Nós sobe ao palco às 22h.

No sábado, a Usina abre os portões ao meio-dia e terá duas atrações principais. Às 21h, a Ratos de Porão apresenta turnê de 40 anos de carreira e seu novo álbum, “Necropolítica”. Às 23h, a banda Sepultura vai explorar o álbum “Quadra”, de 2020, mas sem deixar de lado as músicas que marcaram sua trajetória.

O festival retorna no domingo, também ao meio-dia. Ex-vocalista do NX Zero, Di Ferrero apresenta seu primeiro álbum solo, “:( Uma Bad Uma Farra :)”, às 18h. O encerramento fica a cargo da paulista Maneva, que mescla pop rock ao reggae. Todas as atrações principais tocam no Palco Terra.

ESTRUTURA. Nove estabelecimentos gastronômicos de Santa Bárbara ficarão na área do Food Rock. Além disso, 23 artesãos da região participam da área destinada à exposição e venda dessas peças, chamada “Arte Rock”.

O acesso à Usina Santa Bárbara será pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, seguindo pelo Caminho dos Flamboyants. Haverá estacionamento solidário para manutenção do Grupo Escoteiro Uirapuru, no valor de R$ 25 (carro), R$ 15 (moto) e R$ 5 (capacetário na entrada da Usina).

Transporte por aplicativo e táxis terão acesso pelo mesmo caminho do estacionamento, e os motoristas receberão uma credencial para desembarcar os passageiros na entrada do evento. Haverá linhas especiais de ônibus que sairão do Terminal Urbano para a Usina, e depois seguirão de volta para os bairros ao final do evento. Detalhes sobre o transporte público estão disponíveis no site da Prefeitura.