Santa Bárbara Rock Fest abre espaço para 23 bandas com músicas autorais

Das 35 bandas selecionadas para o Santa Bárbara Rock Fest 2024, 23 trazem músicas autorais em seu repertório. Nessa lista, há grupos de diferentes estados e estilos, que levarão um toque próprio para o evento, entre os dias 23 e 25 deste mês, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Uma dessa bandas é a Electric Mob, de Curitiba (PR), que fará sua estreia no Rock Fest, no dia 24, às 22h, no palco Jam. Na bagagem, o grupo carrega a experiência de ter tocado no festival alemão Summer Breeze Brasil, em São Paulo, em abril deste ano.

A banda Electric Mob, de Curitiba – Foto: Divulgação

“O Summer Breeze foi um marco na carreira da banda. É um festival com renome mundial e ter feito parte dele na edição brasileira atraiu muitos olhares para que temos feito. O trabalho em si continua da mesma forma, mas agora sabemos que com alguns olhos a mais sobre nós”, diz o guitarrista Ben Hur Auwarter.

Segundo ele, a participação no Rock Fest entrou no radar da banda no ano passado. “O Santa Bárbara Rock Fest é um dos festivais de rock com mais estrutura que encontramos no país. Fazer parte disso é algo incrível para nós.”

Além dele, o grupo também conta com o vocalista Renan Zonta, que participou da quinta temporada do The Voice Brasil, e o baterista Mateus Cestaro.

O Rock Fest conta, ainda, com bandas autorais da cidade, como a Hellskitchen, que vai tocar no evento pelo terceiro ano consecutivo, no dia 23, às 22h, no palco Cidade do Rock.

“A expectativa é sempre alta. O festival conta com uma estrutura muito boa e nossa relação com o público do evento costuma ser muito positiva também”, afirma o vocalista e guitarrista Gustavo Palito.

A banda Hellskitchen, de Santa Bárbara – Foto: Divulgação

Neste ano, o grupo vai apresentar uma música nova, que será lançada antes do festival, e também terá o retorno do baixista Rodrigo Batista, que não tinha participado do show do ano passado.

Palito elogiou a vibração do público barbarense. “SBO é a cidade do rock”, destaca o músico, que estará acompanhado do guitarrista Guilherme Patricio e do baterista Adson Lisboa, além de Rodrigo.

Ao todo, o line-up do Rock Fest reúne 15 bandas/músicos completamente autorais: Chacina, Cardiac, Kamala, The Mönic, Scum Noise, Hellskitchen, Carniçal, Der Baum, Electric Bomb, Vicio, Noizzy, Run Devil Run, Fraterna Trip, Giovanna Moraes e Sound Bullet.

As outras oito tocam tanto músicas autorais quanto consagradas: Luis Mariutt, Aléxia, Venlift, All4one, Bleck a Bamba, Banda Maria Ladeira + Sociro, Hard Coffee e Soluarea.

Headliners

Além dessas, também há os “headliners”, que ficarão concentrados no palco Terra. No dia 23, sexta-feira, as apresentações ficam por conta das bandas Viper, às 20h30, e Sepultura, às 23h30.

No sábado, as atrações principais serão Raimundos, às 20h30, e Fresno, às 23h30. Os responsáveis por fechar o festival no domingo são Gloria, às 17h30, e Pitty, às 20h30.

Programação completa

Dia 23 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Palco Terra

20h30 – Viper

23h30 – Sepultura

Palco Água

19h – Nightfall Nightwish Cover (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Cover

22h – Luis Mariutti (São José dos Campos) | Heavy Metal | Autoral

Palco Gig

20h30 – Chacina (Piracicaba) | Heavy Metal | Autoral

Palco Jam

19h – Cardiac (Campinas) | Hardcore/Metalcore | Autoral

22h – Kamala (Campinas) | Trash Metal | Autoral

Palco Air

20h30 – The Mönic (São Paulo) | Pop-Punk/Grunge/Indie | Autoral

Palco Cidade do Rock

19h – Scum Noise (Santa Bárbara d’Oeste) | Hardcore | Autoral

22h – Hellskitchen (Santa Bárbara d’Oeste) | Hard Rock/Heavy Metal | Autoral

Dia 24 de agosto de 2024 (sábado)

Palco Terra

20h30 – Raimundos

23h30 – Fresno

Palco Água

16h – Beatles Alive Autoral (São Paulo) | Rock Melódico | Cover

19h – Dynast Kiss Cover (São Bernardo do Campo) | Hard Rock | Cover

22h – Rising Power AC/DC (Limeira) | Hard Rock | Cover

Palco Gig

14h30 – Garage Bomb (Piracicaba) | Heavy Metal/Metalcore | Consagrado

17h30 – Carniçal (Santa Bárbara d’Oeste) | Death Metal | Autoral

20h30 – Aléxia (Tatuí) | Pop Rock | Autoral/Consagrado



Palco Jam

16h – Almost Easy – Cover Avenged Sevenfold (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal/Metalcore | Cover

19h – Der Baum (São Bernardo do Campo) | Postpunk/Indie rock | Autoral

22h – Electric Mob (Curitiba) | Hard Rock/Modern Hard Rock | Autoral



Palco Air

14h30 – Vicio (Americana) | Pop Rock | Autoral

17h30 – Venlift (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Autoral/Consagrado

20h30 – Noizzy (Socorro) | Heavy Metal | Autoral



Palco Cidade do Rock

13h – Joy Rock (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Consagrado

16h – Sabbath Cadabra (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Cover

19h – CPK Rock Band (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Consagrado

22h – All4one (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Autoral/Consagrado

Dia 25 de agosto de 2024 (domingo)



Palco Terra

17h30 – Gloria

20h30 – Pitty



Palco Água

16h – Avril Lavigne Experience (São Paulo) | Rock alternativo/Pop rock/Post-grunge | Cover

19h – Special Queen Cover (São Paulo) | Pop Rock | Cover

Palco Gig

14h30 – Run Devil Run (São Paulo) | Rockabilly | Autoral

17h30 – Fraterna Trip (São Paulo) | Pop Rock/Rock Indie/Rock Alternativo | Autoral

Palco Jam

16h – Bleck a Bamba (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock/Brasilidades | Autoral/Consagrado

19h – Giovanna Moraes (São Paulo) | Pop Rock | Autoral

Palco Air

14h30 – Maria Ladeira + Sociro (Campinas) | Pop Rock/ Rock Reggae | Autoral/Consagrado

17h30 – Sound Bullet (Rio de Janeiro) | Indie Rock | Autoral



Palco Cidade do Rock

13h – Hard Coffee (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock/Classic Rock/Hard Rock | Autoral/Consagrado

16h – MR. TV 2000 – Cover Charlie Brown Jr. (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock | Consagrado

19h – Soluarea (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock | Autoral/Consagrado

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2024

Dia 23 de agosto, sexta-feira, a partir das 18 horas

Dia 24 de agosto, sábado, a partir das 13 horas

Dia 25 de agosto, domingo, a partir das 13 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Site do evento: rockfestsbo.com