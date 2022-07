Santa Bárbara Rock Fest abre edital para expositores

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abrirá neste sábado (30) o edital de chamamento público para credenciamento de expositores para participação do Santa Bárbara Rock Fest 2022.

Interessados podem se credenciar pelo site www.culturasbo.com/editais, até 8 de agosto de 2022. O chamamento tem como intuito planejar a área de exposição e comercialização de produtos e serviços – com exceção de alimentos, bebidas e artesanato, cuja participação é regulamentada por instrumento próprio.

Expositores credenciados participarão da “Shop Rock”, área destinada ao comércio e exposição de produtos e serviços. O espaço vai englobar tatuagem, piercing e barbearia à disposição dos visitantes, além da venda de produtos que tenham a temática “rock”, como camisetas, bonés, canecas, cordões, chaveiros, entre outros.

Também serão incorporados ao evento empresas interessadas em comercializar produtos e serviços com fonte de energia limpa, trazendo os temas mobilidade e a sustentabilidade – conhecidos do Santa Bárbara Rock Fest desde sua criação.

Além disso, visando apresentar o desenvolvimento e o crescimento urbano do município, empresas do segmento de venda e/ou locação de empreendimentos imobiliários poderão participar do festival, a partir deste credenciamento.

Por fim, com o objetivo de criar um ambiente familiar e agradável para crianças, estabelecimentos do ramo de entretenimento infantil que ofereçam monitores, infláveis e brinquedos também serão contemplados.

Evento

Com entrada gratuita, o maior festival de rock da região acontecerá entre os dias 26, 27 e 28 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com atrações principais de Nenhum de Nós, Sepultura, Ratos de Porão, Di Ferrero e Maneva, além de bandas locais e regionais. O evento terá ampla estrutura com cinco palcos, ambiente familiar, sustentabilidade, artesanato e gastronomia.

A 5ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O line-up completo do Santa Bárbara Rock Fest 2022 está disponível no site www.rockfest.culturasbo.com/.